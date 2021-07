Κοινωνία

Ηλιούπολη: Αστυνομικός εξέδιδε 19χρονη - Την κακοποιούσε και ο πατέρας της από 11 ετών

Σοκάρει η καταγγελία μιας 19χρονης, η οποία ισχυρίζεται ότι αστυνομικός την κρατούσε παράνομα και την εξέδιδε. Συνελήφθη και ο πατέρας της.



Φρίκη κρύβεται πίσω από την υπόθεση του αστυνομικού που συνελήφθη χτες το απόγευμα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από καταγγελία 19χρονης, σύμφωνα με την οποία την κρατούσε φυλακισμένη και την εξέδιδε σε διάφορους πελάτες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, στην υπόθεση εμπλέκεται και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς, όπως είπε η κοπέλα, την βίαζε από την ηλικία των 11 μέχρι 17 ετών, με διάφορες απειλές, μέσα στο σπίτι τους στα Νότια προάστια της Αθήνας.

Ο αστυνομικός, ο οποίος τελεί ήδη σε κατάσταση αργίας με απόλυση, κατηγορείται για σωματική βλάβη και εμπορία ανθρώπων, απειλή και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο πατέρας της 19χρονης κατηγορείται για βιασμό και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 19χρονη εμφανίστηκε σε κατάστημα της περιοχής Ηλιούπολης και ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι απέδρασε από το σπίτι που την κρατούσε φυλακισμένη ο αστυνομικός και την χτυπούσε προκειμένου να την αναγκάζει να εκδίδεται.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία και στο αυτοκίνητο του αστυνομικού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας του ιδίου, για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια από τον ίδιο,

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας έτερου ατόμου (ιδιώτη), για το οποίο έχει δηλωθεί απώλεια,

3 συσκευές κινητές τηλεφωνίας και κάρτα SIM,

3 κάρτες μνήμης,

φωτογραφική μηχανή,

σκληρός δίσκος και

φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων ( USB ).

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του πατέρα της 19χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με τη γεμιστήρα του,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

μαχαίρι και

συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, ενώ μεταφέρθηκε και σε δημόσιο νοσοκομείο για εξέταση.

Η προανάκριση συνεχίζεται, υπό την εποπτεία του αρμοδίου Εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, ανάρτηση στα social media για την υπόθεση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Η ΕΛΑΣ κρατούσε για ώρες ένα 18χρονο κορίτσι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο. Το κορίτσι ήταν φυλακισμένο από αστυνομικό που το κακοποιούσε και το εξέδιδε. Περιμένουμε άμεσα απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία. Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη".

