Αμάντα - Κατάθεση σοκ: “Με χτυπούσε, με απειλούσε, με εξέδιδε”

Ο βιασμός της από τον ετεροθαλή αδερφό της, η γνωριμία της με τον αδίστακτο κακοποιό και η «22χρονη Εύα» στη ροζ σελίδα.

«Πληρώθηκα 210 ευρώ. Μόλις βγήκα από το ραντεβού ένιωθα πολύ ασχημα, ενώ αμέσως έδωσα όλα τα χρήματα στον… Είχαμε αποφασίσει από πριν ότι όλα τα χρήματα που θα βγάζω θα τα δίνω στον… να τα διαχειρίζεται και ότι ήθελα θα μου το έπαιρνε αυτός».

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε η 17χρονη Αμάντα τον τρόπο με τον οποίο ένας Αλβανός την άρπαξε και την οδήγησε στην πορνεία, μέσω γνωστού site γνωριμιών, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Εύα». Πριν απο περίπου ένα μήνα ξεκίνησε μια καθημερινή κόλαση: «θα σε βρούμε αν με καρφώσεις», ήταν οι απειλές του δράστη στην άτυχη κοπέλα, η οποία δεχόταν αρκετό ξύλο από τον 58χρονο συλληφθέντα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης την προσέγγισε ερωτικά και ανέπτυξαν μια πρώτη σχέση. Μετά από λίγο καιρό ξεκίνησαν οι απειλές καθώς ο συλληφθείς της έλεγε πως «αν με καρφώσεις» θα σε «βρούμε». «Ήταν αρκετά ζηλιαρης. Αρκετες φορές τσακωνόμασταν τόσο γιατί νόμιζε ότι τον κεράτωνα όσο και γιατί εγώ δεν ήθελα να δουλέψω σαν εκδιδόμενη. Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε να μενουμε μαζί είχα επικοινωνία και επαφή με δυο φίλες μου. Εκείνος όμως ήταν αρκετά ζηλιαρης και μου έλεγε πως πρέπει να σταματήσω να τις βλέπω. Όταν τσακωνόμασταν σήκωνε το χέρι του και με χτυπούσε κυρίως στο πρόσωπο αλλά και τα πόδια. Ήταν ιδιαίτερα νευρικός ενώ κάποιες φορές επινε αλκοόλ και ναρκωτικά. Με τον καιρό επειδή δεν άντεχα τους καυγάδες δεν έβγαινα μόνη μου με τα κορίτσια και πήγαινα παντού μαζί του», είπε στους αστυνομικούς και συνέχισε: «Επισης μου έλεγε ότι αν τον παρατήσω και τον καρφωσω στην Αστυνομια είτε αυτός είτε οι φίλοι του θα με βρουν και δεν θα μπορώ να κρυφτώ πουθενά. Φοβόμουν γιατί έχω δει τους φίλους του ήταν όλοι Αλβανοί και φυλακόβιοι, όποτε ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι αυτές οι απειλές θα τις κάνει πράξη και δεν θα μπορώ να κρυφτώ πουθενά. Επισης ο Ηλιας με είχε απειλήσει με όπλο που είχε μέσα στο σπίτι. Όταν δεν άντεχα το ξύλο τις πιέσεις τις απειλές είπα στις φίλες μου με τις οποίες είχα ξεκινήσει να μιλάω λίγο ότι θα τον αφήσω και δεν αντέχω άλλο. Ντρεπόμουν να τους πω για τη δουλειά που με είχε βάλει να κάνω και δεν ήθελα να το συζητάει ούτε με τοτς φίλους του».

Όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούσε το «γραφείο» η Αμάντα είπε στους αστυνομικούς τα εξής: «Τη Δευτέρα το μεσημέρι με κάλεσε η τηλεφωνήτρια του γραφείου και μου είπε ότι έκλεισε το πρώτο ραντεβού μου σε ξενοδοχείο στο Παγκράτι. Ο άνδρας που θα ερχόταν στο ραντεβού ήταν ηλικιωμένος και καλός πελάτης του γραφειο οποτε θα έπρεπε να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική μαζί του, στη συνέχεια μου ζήτησε το τηλεφωνο του Ηλία για να μιλήσουν μέσω Viber για τα διαδικαστικά. Πιο συγκεκριμένα του είπε ότι θα έπρεπε να της στέλνει μήνυμα όταν μπαίνω και όταν βγαίνω από το ραντεβού, οι συνομιλίες θα γίνονται μέσω viber και κάθε δυο μέρες κατόπιν συνεννόησης θα συναντιόμαστε με τον Δημήτρη και θα του δίνουμε τα λεφτά που αντιστοιχούν στο γραφειο ανάλογα με τα ραντεβού που έχω κάνει».

Η ίδια είχε αρκετά δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς την βίαζε ο ετεροθαλής αδερφος της, ενώ ο πατριός της την παρενοχλούσε και την χτυπούσε. Η ίδια αποφάσισε, μετά από συζητήσεις με τις φίλες της, να καλέσει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Γεννήθηκα σε μια πόλη της Ρουμανίας όπου μεγάλωσα μέχρι τα τέσσερα περίπου χρόνια μου. Έχω ακόμη πέντε αδέρφια, δύο μεγαλύτερα από μένα και τρία μικρότερα ετεροθαλή, από διαφορετικό πατέρα. Τον πατέρα μου δεν τον γνώρισα ποτέ και τα πρώτα χρόνια στη Ρουμανία εγώ και τα δυο μεγαλύτερα μου αδέρφια μεγαλώσαμε με τη γιαγιά της μαμάς μου καθώς η μητέρα μου είδε φύγει για την Ελλάδα προκειμένου να βρει δουλειά», είπε η Αμάντα στους αστυνομικούς σχετικά με το παρελθόν της. «Όταν επέστρεψε η μητέρα μου από την Ελλάδα μας πήρε μαζί της και μέναμε όλοι μαζί στο. Πειραιά. Επίσης η μαμά μου είχε βρει και έναν άλλο σύντροφο με τον οποία απέκτησε τα υπόλοιπα τρία αδέρφια μου και μεγαλώσαμε όλοι μαζί με τη μαμά του πατριού μου. Υπήρχαν πάντοτε προβλήματα στη σχέση μας καθώς ο μεγαλος μου αδερφός με βίαζε μέχρι τα δώδεκα μου χρόνια ενώ ο πατριός μου με παρενοχλούσε σεξουαλικά και με χτυπούσε».

Σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, εκτός από τον Αλβανό που συνελήφθη, κατηγορίες αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης του σάιτ -με τον οποίο ο συλληφθείς διατηρούσε φιλικές σχέσεις- αλλά κι η… τηλεφωνήτρια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, τα δυο άτομα αναζητούνται από τους αστυνομικούς.

