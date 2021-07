Κοινωνία

Ηλιούπολη: Βαριές κατηγορίες στον αστυνομικό και τον πατέρα της 19χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνολικά 14 αδικήματα.



Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του υπό απόλυση 39χρονου αστυνομικού και του πατέρα της 19χρονης, η οποία χθες κατήγγειλε πως ο ένστολος την εξανάγκαζε να εκδίδεται σε σπίτι στην Ηλιούπολη ενώ ο πατέρας της την βίαζε επί σειρά ετών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνολικά 14 αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, ενώ οι δικαστικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον τρίτου προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση , το οποίο φαίνεται να ήταν συνεργός του αστυνομικού που με την βία, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, την εξέδιδε.

Στην ποινική δίωξη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατηγορίες για :

Εμπορία ανθρώπου κατ/ επάγγελμα

Εμπορία ανθρώπου στρεφόμενη κατά ανηλίκου

Βιασμός κατ' εξακολούθηση

Κατάχρηση σε ασέλγεια

Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών με ανηλίκους

Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Ενδοοικογενειακή απειλή

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Παράνομη οπλοφορία

Παράνομη οπλοχρησία

Παράνομη οπλοκατοχή

Και οι δύο κατηγορούμενοι , που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα πριν το μεσημέρι, φέρονται να αρνήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέα όσα τους αποδίδονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την καταγγελία της 19χρονης. Εντύπωση προκάλεσε η μπλούζα που φορούσε ο αστυνομικός κατά την προσαγωγή του στον Εισαγγελέα, η οποία είναι διαφημιστική εταιρίας που ασχολείται με ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν οι δύο άντρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοικτά μαγαζιά

“Άγριες Μέλισσες”: Tο teaser για τον τρίτο κύκλο της σειράς