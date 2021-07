Οικονομία

Lockdown: Νέα πληρωμή σε κλειστές επιχειρήσεις

Ποιοι επιχειρηματίες θα δουν το χρώμα του χρήματος. Γιατί δεν έγιναν δεκτές πολλές αιτήσεις.

Με απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, καταβάλλεται σε επιπλέον 1.333 επιχειρήσεις η επιδότηση, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, από την δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19».

Έχει προηγηθεί η πληρωμή των πρώτων 1.333 επιχειρήσεων επίσης με το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, με απόφαση που υπέγραψαν οι κ. Γεωργιάδης και Τσακίρης, στις 21 Μαΐου.

Συνολικά στη δράση υπεβλήθησαν 3.020 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.676, ενώ πολλές από τις απορριφθείσες 344 αιτήσεις επανυποβλήθηκαν διορθωμένες μετά από την παράταση που εδόθη μέχρι 16 Ιουνίου.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο ακέραιο όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν πρόταση – και εκείνες των οποίων η πρόταση θα εγκριθεί από την επιτροπή ενστάσεων – ο προϋπολογισμός της δράσης έχει αυξηθεί στα 8,2 εκατομμύρια ευρώ από 8 εκατ. ευρώ αρχικά, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε «Όπως είχαμε δεσμευθεί πριν από μερικούς μήνες – κι όταν δεσμευόμαστε για κάτι, αυτό έχει αξία - ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή και των τελευταίων 1.333 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση να μην μείνει μόνη της σ’ αυτήν την κρίσιμη στιγμή και να διασφαλίσουμε και την τελευταία θέση εργασίας».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε «Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία της Covid - 19 στη χώρα μας, ενισχύσαμε στοχευμένα, περιοχές και κλάδους που επλήγησαν περισσότερο. Πλέον συνεχίζουμε με τις δράσεις επανεκκίνησης της οικονομίας και πλήρους αποκατάστασης της κανονικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων».

Η δράση υλοποιήθηκε με Φορέα Παρακολούθησης της Ενίσχυσης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις στις οποίες αφορούσε.

