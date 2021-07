Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: ο Μητσοτάκης είναι διχαστικός και αναξιόπιστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό για όσα ανέφερε στην δήλωση του, σχετικώς με τα νέα μέτρα.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και για τους κλειστούς χώρους των καταστημάτων εστίασης, αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε για πολλοστή φορά αμετανόητος, διχαστικός, αναξιόπιστος και εκτός τόπου και χρόνου να δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό του για τη διαχείριση της πανδημίας.

Για να μην παραδεχθεί πως απέτυχε στο στόχο για 70% ανοσία ως τον Ιούνιο, απλά τον αναδιατυπώνει με λαθροχειρίες, μιλώντας για εμβολιασμό του 70% ως το τέλος του καλοκαιριού, λες και έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

Πέρα από τον εμβολιασμό των υγειονομικών, ο οποίος αποτελεί μονόδρομο για την προστασία των ασθενών, ανακοίνωσε πως οι κλειστοί χώροι στην εστίαση θα λειτουργούν μόνο για τους εμβολιασμένους, πετώντας πάλι το μπαλάκι της αποτυχίας του στους καταστηματάρχες. Επιμένει στα διχαστικά προνόμια των εμβολιασμένων, όταν έχει εμβολιαστεί μόνο το 45% των πολιτών σε μεγάλο βαθμό με δική του υπαιτιότητα.

Διότι ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά και ότι έχει αποτύχει και ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του και ότι δεν μπορεί να πείσει κανέναν, γιατί πλέον δεν τον ακούνε οι πολίτες. Προσπαθεί απλά να επιπλεύσει σπέρνοντας το διχασμό».

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown: Νέα πληρωμή σε κλειστές επιχειρήσεις

Euro 2020: η τηλεθέαση “έπαιξε μπάλα” στον ΑΝΤ1

Digea: δεύτερη ψηφιακή μετάβαση σε 7 περιοχές (βίντεο)