Ηλιούπολη: η 19χρονη και η μαρτυρία για τον “εφιάλτη” της (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις και όσα καταγγέλλει το κορίτσι ό.τι πέρασε στα «χέρια» του πατέρα – βιαστή της και του αστυνομικού που κατηγορεί ότι την κρατούσε αιχμάλωτη και την εξέδιδε.

Των Κέλλυς Χεινοπώρου, Μανώλη Ασαριώτη, Σπύρου Λεβειδιώτη

Ήταν μόλις 11 ετών, μαθήτρια της 5ης δημοτικού όταν ο πατέρας της, όπως καταγγέλλει σήμερα το 19χρονο κορίτσι, την κακοποίησε για πρώτη φορά. Εκείνη την ημέρα, η μητέρα και ο δίδυμος αδελφός της έλειπαν από το σπίτι, όπως εξήγησε στις αρχές. Η περιγραφή της, παρουσία ψυχολόγου, σοκάρει…

Όπως είπε η 19χρονη, «πρώτη φορά με βίασε στα 11. Μπήκε στο μπάνιο όταν έλειπαν η μάνα και ο αδελφός μου. Μου έκλεισε το στόμα με το χέρι και με πήγε στο κρεβάτι. Η μητέρα και ο αδελφός μου δεν ήξεραν τίποτα. Δεν είπα τίποτε σε κανέναν, δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω».

Καθώς μεγάλωνε και γινόταν ένα εμφανίσιμο κορίτσι, οι βιασμοί, όπως κατήγγειλε, από τον πατέρα της συνεχίζονταν, μέσα στο σπίτι τους, στα νότια προάστια της Αττικής, με απειλές και ψυχολογική βία, όπως περιγράφει στις Αρχές, το 19χρονο κορίτσι σήμερα.

«Ο πατέρας μου με βίαζε έξι χρόνια»

Όπως είπε η 19χρονη, «με βίαζε από τότε που ήμουν 11, μέχρι τα 17 μου, απειλώντας ότι θα με διώξει από το σπίτι και δεν θα έχω να φάω. Τελευταία φορά με βίασε στα 17, λίγο πριν από τα γενέθλιά μου».

Ο πατέρας της 19χρονης αρνείται κάθε κατηγορία.

Στα 16 του, το κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως αποκάλυψε στις Αρχές, από άλλον, 31χρονο άνδρα που είχε γνωρίσει και είχε εμπιστευτεί, εκείνο το διάστημα. Όπως είπε η 19χρονη, «από τα 16μου και για 6 μήνες ο […] μου έκλεινε ραντεβού με φίλους του και με πήγαινε σε αυτούς, οι οποίοι τον πλήρωναν 70 ευρώ για να έρθουμε σε συνουσία. Και για αυτά τα περιστατικά δεν είχα μιλήσει σε κανέναν».

Η γνωριμία με τον αστυνομικό

Πριν από 1,5 μήνα, το κορίτσι, μέσω ενός κοινού γνωστού, γνωρίζει τον 39χρονο αστυνομικό και μετακομίζει στο σπίτι του, ενημερώνοντας την μητέρα του. Όπως δηλώνει η Αντωνία Λεγάκη, δικηγόρος της 19χρονης, «αμέσως μόλις τον γνώρισε και έκαναν σχέση, μετακόμισε πολύ σύντομα στο σπίτι του, γιατί ήθελε να φύγει από το σπίτι της. Βρήκε καταφύγιο σε έναν άνθρωπο που της συστήνεται αστυνομικός και μετά βρίσκεται φυλακισμένη και με το ζόρι εκδιδόμενη».

Η 19χρονη λέει ότι επικοινωνία είχε μόνο με την μητέρα της. Όμως, στα τηλέφωνα αυτά, ήταν πάντα παρών ο 39χρονος, για να ελέγχει όσα της έλεγε, ενώ την απειλούσε ότι εάν αποκάλυπτε το παραμικρό, θα έκανε κακό στην οικογένειά της

Ο δικηγόρος της 19χρονης, Γιάννης Μυκονιάτης, λέει ότι ο 39χρονος, απειλούσε ότι «θα τους σκοτώσει, συγκεκριμένα είχε πει με το όπλο. Της στερούσε την επαφή με φίλους και γνωστούς, παρά μόνο με την μητέρα της και αυτή για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να μην μπορέσει να της αποκαλύψει προφανώς και να μπορεί να ξεφύγει»

Πάντως, ο κατηγορούμενος πατέρας της, μέσω του συνηγόρου του, μιλά για γνώση της κατάστασης από πλευράς της μητέρας της 19χρονης.





«Αιχμάλωτη για 1,5 μήνα»

Όπως καταγγέλλει το κορίτσι στις Αρχές, ο 39χρονος την απέκοψε από το περιβάλλον της, έσβησε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν της επέτρεψε καν να δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις, ενώ ανέβαζε γυμνές της φωτογραφίες και βίντεο σε site ερωτικών ραντεβού, προκειμένου - όπως καταγγέλλει, ο νέος της «εφιάλτης», να βρίσκει… πελάτες. Όπως αναφέρει η 19χρονη, «μου είπε ότι η μητέρα ενός φίλου είχε οίκο ανοχής στην Αθήνα και ένα site για να κλείνεις ερωτικά ραντεβού, στο οποίο δούλευε και ο ίδιος, χωρίς να φαίνεται. Εγώ αρχικά αρνήθηκα, όμως αυτός με απείλησε ότι θα με σκοτώσει και ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και έτσι αναγκάστηκα να δουλέψω μαζί του».

Πριν από λίγα 24ωρα, η κοπέλα κατάφερε να δραπετεύσει και πλέον βρίσκεται σε ειδική δομή της Πολιτείας.

Ποιος είναι ο 39χρονος αστυνομικός

Ο 39χρονος αστυνομικός ανέβαζε συχνά φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν ερωτήματα για την καθημερινότητά του και τον τρόπο ζωής. Ερωτήματα προκάλεσε και η μπλούζα την οποία φορούσε κατά την μεταγωγή του στον Εισαγγελέα, η οποία παραπέμπει σε εταιρία παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου.

Μπήκε στην Αστυνομία ως Ειδικός Φρουρός και στη συνέχεια έγινε αστυφύλακας. Υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και τοποθετήθηκε στις πεζές περιπολίες. Επεδείκνυε τις ικανότητές του στην σκοποβολή, ακόμη και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός δεν είχε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση μάλιστα, με άλλον αστυνομικό, καθώς θεωρούσε ότι είχε σχέση με την τότε σύζυγό του και τον είχε απειλήσει, στέλνοντας του ακόμη και μηνύματα, όπως αυτό «θα τα πούμε στο αεροδρόμιο. Βασικά δεν θα προλάβεις να μιλήσεις. Μια σφαίρα, έναν ήχο θα ακούσεις μόνο. Αυτό στ’ ορκίζομαι στο παιδί μου».

Ο 39χρονος μάλιστα συνέχισε να απειλεί λέγοντας ακόμη και ότι θα τον σκοτώσει, με μήνυμα που ανέφερε «από ένα μέρος που δεν θα δεις έρχεται ένας ήχος που δεν θα τον ακούσεις».

Στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του αστυνομικού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, τρία κινητά τηλέφωνα, τρεις κάρτες μνήμης, ένας σκληρός δίσκος, μία φωτογραφική μηχανή και μια συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Στον απόηχο της έντονης πολιτικής κόντρας για την διαχείριση του θέματος απο την Αστυνομία, σήμερα η κοπέλα εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε ελαφριές εκχυμώσεις, 4-5 ημερών, σε απορρόφηση.

Στην κατάθεσή της η 19χρονη εξιστόρησε πώς γνωρίστηκε με τον αστυνομικό και ότι τα πήγαιναν καλά, μέχρι που εκείνη ζήτησε να εργαστεί. Ο 39χρονος φέρεται να έφτιαξε προφίλ για την κοπέλα για ιστοσελίδα με ερωτικά ραντεβού. Χρησιμοποίησε ψεύτικα στοιχεία και φωτογραφίες της, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της. Για κάθε ραντεβού θα έπαιρνε από τον πελάτη 160 ευρώ και εκείνη θα κρατούσε τα 80.

Όπως είπε η 19χρονη, «ερχόταν από το σπίτι, με ένα αυτοκίνητο χρώματος μπλε, ένα άτομο, ο οποίος μου είπε ότι είναι στρατιωτικός. Αυτός με έπαιρνε με το αυτοκίνητο και με πήγαινε στα ραντεβού, τα οποία γίνονταν σε διάφορα ξενοδοχεία και σπίτια».

Σύμφωνα με την περιγραφή της, τη χτύπησε για να την υποχρεώσει να κάνει χρήση κοκαΐνης, αλλά εκείνη αντιστάθηκε. Ανέφερε ότι «με χτυπούσε συνεχώς το χρονικό διάστημα που ήμουνα σπίτι του, ακόμα και για τους πιο απλούς λόγους, όπως ότι δεν έκανα σωστά τις δουλειές του σπιτιού... Με χτύπησε χθες και προχθές στο πρόσωπο και στα πόδια με κλωτσιές και μπουνιές.

Υπάλληλος καφετέριας της προσέφερε βοήθεια

Τα χτυπήματα που είδε μια υπάλληλος καφετέριας, όταν πήγε η 19χρονη το πρωί του Σαββάτου, την παρότρυναν να της προτείνει να την βοηθήσει, όπως και έγινε.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο τού θύματος πίσω από την περίπτωση τής 19χρονης κρύβεται ένα ολόκληρο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών, με την Αντωνία Λεγάκη να αναφέρει ότι τουλάχιστον ακόμη μία κοπέλα είναι αιχμάλωτη.

Αστυνομικός και βιολογικός πατέρας αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται το πρωί της Τρίτης να οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.