Κορονοϊός: Κικίλιας και Τσιόδρας στην Ιερά Σύνοδο

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ενημερώσουν τους ιεράρχες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και την ανάγκη του εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας να πειστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν και τη συνδρομή της Εκκλησίας σε αυτό τον σκοπό.

Το θέμα της πανδημίας και του εμβολιασμού είχε συζητηθεί στην τελευταία συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στο Μέγαρο Μαξίμου, στα τέλη Ιουνίου. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει από τον Αρχιεπίσκοπο τη συνδρομή της Εκκλησίας για τον εμβολιασμό των πολιτών, "ώστε να κάνουν οι καχύποπτοι αυτό το πρόσθετο βήμα, να τους πείσουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά επιβεβλημένο για να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς αλλά είναι στοιχειώδης αυτοπροστασία δικιά τους και των οικογενειών τους. Το έχετε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και θέλω να σας ευχαριστήσω, θα το ζητήσω να το κάνετε μια φορά ακόμα".

Ο κ.κ. Ιερώνυμος, στην ίδια συνάντηση είχει αναφερθεί στην "απαραίτητη συνεργασία της Πολιτείας με την Εκκλησία και με την επιστήμη".

