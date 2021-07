Οικονομία

Εστίαση - Γεωργιάδης: Πρόστιμα και κλειστοί χώροι μόνο για εμβολιασμένους

Οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους εργαζόμενους να λένε αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Τι ισχύει για νυχτερινά κέντρα.



Η τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό είναι μονόδρομος, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργίαδης στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των χθεσινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί, το αμέσως προσεχές διάστημα, από το πόσο θα τηρήσουμε τα μέτρα και την πρόσκληση για τον εμβολιασμό και ότι η τήρηση των μέτρων «αποτελεί μονόδρομο εθνικής συσπείρωσης για την προστασία του κοινού μας συμφέροντος, πρωτίστως υγειονομικά και δευτερευόντως οικονομικά».

Από τη συμπεριφορά του καθενός μας θα κριθεί το αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρόσθεσε ο ίδιος και επεσήμανε ότι παρόμοια μέτρα λαμβάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι καθημένων

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι καθημένων. Η πανδημία δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο. Τα ημερήσια κρούσματα διεθνώς αυξάνονται. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, είναι ζήτημα καίριο να μην δοθεί η εντύπωση ότι χάνεται ο έλεγχος στην Ελλάδα, να εμφανίζεται συγκροτημένη εικόνα, να λειτουργούν οι επιχειρησεις απρόσκοπτα και να διασωθούν οι θέσεις εργασίας. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον έως 31 Αυγούστου θα επιτρέπονται μόνο καθήμενοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά κέντρα».

Από 16 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους με το 85% της χωριστικότητας.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέξουν είτε αμιγή είτε μεικτή λειτουργία

Αθλητικοί αγώνες μόνο με αμιγή λειτουργία. Με 25.000 θεατές τα ανοικτά γήπεδα και μέχρι 8.000 τα κλειστά και για ανήλικους με σελφ τεστ στο στο 5% -από το 85% - της χωρητικότητας.

Σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους εργαζόμενους να λένε αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι και με ειδική σήμανση θα ενημερώνουν τους πολίτες για το μέγεθος του κινδύνου.

Ο υπουργός σημείωσε πως οι στρατεύσιμοι και οι μόνιμοι στον στρατό που θα εμβολιάζονται θα παίρνουν 5 ημέρες άδεια ξεκαθαρίζοντας πως ο εμβολιασμός στο στράτευμα είναι εθελοντικός και όχι υποχρεωτικός.





Πρόστιμα

Στην πρώτη παράβαση ορίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας για κατάστημα κάτω των 200 τμ και 5.000 ευρώ για χώρους άνω των 200 τμ και 7 μέρες αναστολή λειτουργίας.

Σε δεύτερη παράβαση για όλους 10.000 και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας και στην τρίτη παράβαση προσωρινή αφαίρεση άδειας για 60 μέρες

Ο υπουργός σημείωσε ότι είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων βάση αποδεικτικού υλικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά τα μέτρα: