“Μαϊμού” - εμβολιασμοί στο Ασκληπιείο: ο κατηγορούμενος γιατρός μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο 50χρονος ορθοπεδικός για τις κατηγορίες ότι επιχείρησε να κάνει "μαϊμού"- εμβολιασμούς, για να αποκτήσουν γνωστοί του τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησε ο κατηγορούμενος ιατρός από το Ασκληπιείο Βούλας, που κατηγορείται ότι έκανε εικονικούς εμβολιασμούς σε τέσσερις γνωστούς του, προκειμένου να λάβουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Λίγες ώρες πριν αρχίζει η ένορκη διοικητική εξέταση και δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ο κατηγορούμενος γιατρός μιλώντας στον ΑΝΤ1 όχι μόνο αρνείται τις κατηγορίες για εικονικούς εμβολιασμούς, πολιτών αλλά δηλώνει υποστηρικτής του εμβολιαστικού κινήματος.

Όπως δήλωσε «και φυσικά είμαι υπέρ του εμβολιασμού, δεν παίζουμε με αυτά. Εγώ τώρα, ένας γιατρός ορθοπεδικός να΄ ρθω να πω … «άσε, ρε τώρα»! Δεν το επιτρέπει η ποιότητά μου, οι γνώσεις μου, η επιστημονική μου κατάρτιση».

Στο ερώτημα εάν τα γνωστά του άτομα «ήταν προγραμματισμένο να κάνουν το εμβόλιο;», απαντά «Ναι, μέσα στο σύστημα 4/7 υπήρχαν τα ονόματά τους και τα ραντεβού τους. Ήξερα κάποιον τον οποίον τον είχα χειρουργήσει πριν χρόνια στο Ασκληπιείο. Εκεί πέρα γνώρισα και τα υπόλοιπα μέλη. Τους λέω «κοιτάξτε, κάνετε μια δουλειά με κόσμο, πρέπει να εμβολιαστείτε».

Όπως υποστηρίζει, «η γυναίκα μου έχει εμβολιαστεί, τα δυο παιδιά μου έχουν κάνει τις πρώτες δόσεις, τώρα θα κάνουν και τις δεύτερες. Εγώ δεν έχω εμβολιαστεί, γιατί νόσησα τον Φεβρουάριο, μέχρι αρχές Σεπτέμβρη που θα έχει λήξει η κάλυψή μου, θα εμβολιαστώ»

Στις αρχές του μήνα, ο 50χρονος υγειονομικός ζήτησε από την νοσηλεύτρια του εμβολιαστικού κέντρου του νοσοκομείου να εμβολιάσει εκείνος τους τέσσερις γνωστούς του. Η νοσηλεύτρια δέχτηκε με δεδομένο ότι ο ορθοπεδικός είχε κάνει δυο βάρδιες στο εμβολιαστικό κέντρο, σύμφωνα όμως με όσα καταγγέλλει, διαπίστωσε ότι ο γιατρός πετούσε τη δόση του εμβολίου στον κάδο σκουπιδιών.

Όπως αναφέρει ο Ανδρέας Πλεμμένος, Διοικητης του Γ.Ν.Ασκληπιείο Βούλας, «η νοσηλεύτρια μετακινούμενη, ώστε να έχει άμεση οπτική επαφή με τον πολίτη και τον γιατρό, διαπίστωσε ότι αντί ο γιατρός να προχωρήσει σε εμβολιασμό, έριχνε το περιεχόμενο της σύριγγας στον κάλαθο των αχρήστων».

Την Τετάρτη το πρωί, στο πλαίσιο της διοικητικής έρευνας, έχει κληθεί να καταθέσει η νοσηλεύτρια και οι τέσσερις μάρτυρες, ενώ την Πέμπτη ο ορθοπεδικός, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από το νοσοκομείο μετά από ανάκληση της παράτασης της σύμβασής του. Η Διοίκηση του νοσοκομείο υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 50χρονου και η υπόθεση ερευνάται από τις εισαγγελικές Αρχές.

