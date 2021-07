Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος - Γηροκομείο: Κρούσματα κορονοϊού σε υπαλλήλους και φιλοξενούμενους

Ανεμβολίαστο το 70% των εργαζόμενων στη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων

Συναγερμός έχει σημάνει στο Γηροκομείο του Βόλου, στο οποίο έχουν καταγραφεί οκτώ κρούσματα κορονοϊού και πιθανολογείται πως ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι μετέφεραν τη μόλυνση στη δομή.

Τέσσερις φιλοξενούμενοι και τέσσερις εργαζόμενοι, έχουν νοσήσει. Μια ηλικιωμένη γυναίκα 85 ετών νοσηλεύεται με ήπια συμπτωματολογία στο Νοσοκομείο και οι υπόλοιποι τρεις ηλικιωμένοι βρίσκονται σε καραντίνα μέσα στο ίδρυμα.

Ο πρόεδρος του Γηροκομείου Παύλος Πάνος, ο οποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με το 70% του προσωπικού που αρνείται να εμβολιαστεί, τόνισε σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση περί υποχρεωτικών εμβολιασμών, πως θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα.

Οι ηλικιωμένοι στο Γηροκομείο είναι όλοι εμβολιασμένοι, αλλά φαίνεται πως ο κορονϊιος μεταφέρθηκε από τους εργαζόμενους. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εντοπιστεί δύο κρούσματα σε εργαζόμενους του Γηροκομείου.

Να σημειωθεί πως από τους 55 εργαζόμενους έχουν εμβολιαστεί μόλις οι 20. Στα τέσσερα θετικά τεστ στους εργαζόμενους, το ένα αφορά μια υπάλληλο που είχε ήδη νοσήσει και είχε υποβληθεί στην πρώτη δόση του εμβολίου. Τα άλλα τρια κρούσματα στο προσωπικό αφορούν μια εργαζόμενη που είχε νοσήσει και δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ οι άλλες δυο εργαζόμενες ήταν ανεμβολίαστες.

