Κοινωνία

Φυλακές Δομοκού: βρέθηκε “οπλοστάσιο” με αυτοσχέδια μαχαίρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος, ενώ παράλληλα σχηματίζεται και ποινική δικογραφία.

Δώδεκα αυτοσχέδια μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, 23 κινητά τηλέφωνα και 27 δισκία, άγνωστης χημικής σύστασης, αποτελούσαν το «οπλοστάσιο», το οποίο ανακάλυψαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι και αστυνομικοί, καθώς επίσης και αστυνομικοί της εξωτερικής φρουράς, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 20 κελιά των φυλακών Δομοκού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα, ενώ τα αυτοσχέδια όπλα κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος ενώ παράλληλα σχηματίζεται και ποινική δικογραφία.

Σημειώνεται, ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι έλεγχοι στις φυλακές Δομοκού με παρόμοια ευρήματα.





Κορονοϊός - Τζανάκης: η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει - κοντά στα 100.000 τα ενεργά κρούσματα