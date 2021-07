Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ρουμπέν Πέρεθ (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις του Ισπανού μέσου, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. Παίκτης με μεγάλη εμπειρία στα ισπανικά γήπεδα.

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη... βούλα πλέον ο Ρουμπέν Πέρεθ, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας (με ετήσιες απολαβές περίπου 500.000 ευρώ) και ανακοινώθηκε από το “τριφύλλι”.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με ελεύθερη μεταγραφή του Ρουμπέν Πέρεθ. Ο Ισπανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών», αναφέρουν αρχικά οι “πράσινοι” και στη συνέχεια παραθέτουν το βιογραφικό του 32χρονου άσου:

«Ο Ρουμπέν Πέρεθ γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 1989 στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Εντάχθηκε στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης από μικρή ηλικία και συνέχισε να προπονείται τόσο με τη δεύτερη ομάδα όσο και με την πρώτη.

Η 15η Μαΐου 2010 έμεινε χαραγμένη για πάντα στο μυαλό του Πέρεθ, μια και έκανε ντεμπούτο στην Primera Division με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγώνα με αντίπαλο τη Χετάφε. Το καλοκαίρι του 2010 δόθηκε δανεικός στη Λα Κορούνια για να πάρει παιχνίδια. Έπαιξε βασικός σε 31 αγώνες, αλλά ο υποβιβασμός της Κορούνια στη δεύτερη κατηγορία, οδήγησε την Ατλέτικο Μαδρίτης να τον πάρει από εκεί και να τον παραχωρήσει δανεικό στη Χετάφε, ώστε να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία. Εκεί, ενώ ξεκίνησε βασικός, έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα μετά το Δεκέμβριο.

Το καλοκαίρι του 2012 δόθηκε δανεικός στη Μπέτις, όπου έπαιξε 25 αγώνες στην Primera Division. Η περιπλάνησή του συνεχίστηκε και ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στην Έλτσε, όπου έκανε μια πολύ “γεμάτη” χρονιά με 31 συμμετοχές ως βασικός.

Το 2013 βγήκε για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, αφού η Τορίνο τον ζήτησε δανεικό από την Ατλέτικο. Στην Ιταλία δεν προσαρμόστηκε και τον Ιανουάριο του 2014 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Γρανάδα. Εκεί, όχι απλά έπαιξε εξ αρχής βασικός, αλλά οδήγησε τη Γρανάδα να τον αγοράσει από την Ατλέτικο.

Τελικά έμελλε να “ριζώσει” στη Λεγανές, η οποία αρχικά τον πήρε δανεικό το 2016 και στη συνέχεια τον έκανε δικό της. Στην ομάδα της Μαδρίτης έμεινε πέντε σεζόν, καταγράφοντας πάνω από 150 συμμετοχές. Την τελευταία αγωνιστική περίοδο ακολούθησε την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, χάνοντας την άνοδο σε μπαράζ.

Το 2011 χρίστηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την U21 της Ισπανίας, παρότι δεν έπαιξε λεπτό στην τελική φάση, έχοντας συμπαίκτες τους Ντε Χέα, Τιάγκο, Χάβι Μαρτίνεθ, Μάτα, Ερέρα.

Καλωσορίζουμε τον Ρουμπέν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Πέρεθ: Ήρθα σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ελλάδας και της Ευρώπης

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έκανε ο Ρουμπέν Πέρεθ το μεσημέρι της Τετάρτης στο PAO TV, λίγο μετά τις υπογραφές με τους “πράσινους” στο συμβόλαιό του, που θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2023. Ο Ισπανός μέσος έκανε λόγο για έναν μεγάλο σύλλογο και υπογράμμισε πως τον “κέρδισε” το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε απ’ τους ανθρώπους του “τριφυλλιού”. «Είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι εδώ, σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ελλάδας και της Ευρώπης και ανυπομονώ να ξεκινήσω και να βρεθώ με τους συμπαίκτες μου».

Όταν άκουσες πρώτη φορά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού τι αντιδράσεις είχες;

«Το πρότζεκτ μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω ότι είναι μία ομάδα με σημαντικούς ποδοσφαιριστές, αρκετούς Ισπανούς. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Χουάνκαρ, ο οποίος μου είπε πολλά και σημαντικά για τον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα. Ξέρω τον Παναθηναϊκό, πρωταγωνίστησε απέναντι σε ισπανικές ομάδες και εύχομαι να κάνουμε μία καλή πορεία».

Στα 32 σου βγαίνεις δεύτερη φορά από την Ισπανία. Σε ανησυχεί;

«Όχι! Είχα την τύχη να παίξω ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Ιταλία. Είναι σημαντικό για την προσαρμογή μου εδώ το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τέσσερις Ισπανοί στην ομάδα».

Πώς θα περιέγραφες τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου σε έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού που δεν σε γνωρίζει;

«Θεωρώ τον εαυτό μου ως αμυντικογενή ποδοσφαιριστή. Σκοπός μου είναι να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Αυτό είναι το βασικό».

Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας;

«Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε μία μεγάλη ομάδα και εύχομαι να έχουμε μία καλή χρονιά».

