Καιρός για ρεκόρ στη Ρωσία: Στα ύψη η θερμοκρασία στη Μόσχα

Το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1951 κατέρριψε ο υδράργυρος στη Μόσχα.

Το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, που είχε καταγραφεί το 1951, ισοφαρίστηκε χθες στη Μόσχα σύμφωνα με τον Γεβγκένι Τισκοβέτς, στέλεχος του μετεωρολογικού κέντρου «Φόμπος».

Ο υδράργυρος στον κεντρικό μετεωρολογικό σταθμό της ρωσικής πρωτεύουσας στο πάρκο VDNH της Μόσχας έφτασε τους 34,1 βαθμούς Κελσίου.

«Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο ρεκόρ θερμοκρασιακού υψηλού και το έκτο για τις τελευταίες 25 ημέρες», όπου στην ευρωπαϊκή και κεντρική Ρωσία επικρατούν ακραίες συνθήκες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Υδρομετεωρολογίας και Περιβαλλοντικής Επιτήρησης (RosGidroMet) την τελευταία δεκαετία έχει καταγραφεί αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 0,51 βαθμών Κελσίου στη Ρωσία, ενώ ο μέσος αντίστοιχος παγκόσμιος δείκτης κινείται στους 0,18 βαθμούς.

