Σταϊκούρας: 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών της πανδημίας

Ποια χρέη αφορά η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Σε μια νέα ρύθμιση των φορολογικών και των ασφαλιστικών οφειλών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στη Βουλή ο επικεφαλής του υπουργείου, Χρήστος Σταικούρας.



Αναλυτικά ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε:

"Το Υπουργείο Οικονομικών, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, λειτουργεί με γρήγορα αντανακλαστικά, σχέδιο και αποφασιστικότητα, λαμβάνοντας έγκαιρα και μεθοδικά τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου αφενός να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτής της μακράς και πρωτόγνωρης δοκιμασίας και αφετέρου να επιταχυνθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την αποκλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης.

Αυτό πράττουμε, σταθερά και με συνέπεια, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης δυσμενούς συγκυρίας, αντιμετωπίζοντας στο βαθμό του εφικτού και κατά τον βέλτιστο τρόπο, τις προκλήσεις κάθε φάσης της πανδημίας.

Παράλληλα διευκολύνουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον περυσινό Μάρτιο, προχωρήσαμε σε σειρά παρεμβάσεων ρύθμισης οφειλών, όπως:

Ρύθμιση εξόφλησης υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Βελτίωση και επέκταση της ανωτέρω ρύθμισης τον περασμένο Φεβρουάριο, με διπλασιασμό των δόσεων, σε 24 άτοκες ή 48 δόσεις με επιτόκιο ύψους 2,5%.

Αναστολή καταβολής των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, για συγκεκριμένους κλάδους που ίσχυαν περιοριστικά μέτρα κάθε μήνα, με μεταφορά της καταβολής των απολεσθεισών δόσεων στο τέλος της ρυθμιζόμενης περιόδου.

Λειτουργώντας με βάση τις παραπάνω αρχές, σήμερα, με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που έχει επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία, προχωράμε σε μια νέα, γενναία ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που «γεννήθηκαν» στην πανδημία.

Ρύθμιση με την οποία παρέχονται πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στους οφειλέτες που επλήγησαν από την κρίση, καθώς παρατείνεται, διευρύνεται και βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ παράλληλα προσφέρεται η ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, με τις σημερινές παρεμβάσεις:

Διευρύνουμε τον χρονικό ορίζοντα κάλυψης των οφειλών από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα. Διευρύνουμε τον αριθμό των δόσεων από 24 άτοκες ή 48 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διευρύνουμε σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλους όσους επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, τρέχουσες φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Κορονοϊού, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως σήμερα).

Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι:

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.

Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Επιπλέον οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με την καταβολή της δόσης του Αυγούστου, και οι απολεσθείσες δόσεις μεταφέρονται στο τέλος της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττομένων.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και λαμβάνει, στον κατάλληλο χρόνο, τις βέλτιστες δυνατές πρωτοβουλίες. Όλες οι προηγούμενες παρεμβάσεις αλλά και η σημερινή καταδεικνύουν την υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη πολιτική της Κυβέρνησής μας. Μια πολιτική συνετή, που σταθμίζει ανάγκες και δημοσιονομικούς περιορισμούς - καθώς δημοσιονομική χαλάρωση δεν σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός -, διαφυλάττει την κουλτούρα πληρωμών, στοχεύει στην ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη και στην υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Και συνεχίζοντας να λειτουργούμε με σχέδιο, σύνεση, ενότητα και αποφασιστικότητα, θα το κερδίσουμε!"

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

"Με δεκάδες δις σωρευμένα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων μόνο από την περίοδο της πανδημίας, ο κ. Σταϊκούρας, που τόσο καιρό αρνούνταν ότι υπάρχει πρόβλημα υπερχρέωσης , σήμερα έταξε ασπιρίνες. Η ρύθμιση που παρουσίασε για τα χρέη της πανδημίας δεν προβλέπει το βασικό και αναγκαίο : τη διαγραφή μέρους των οφειλών, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να σταθούν όρθιοι το επόμενο διάστημα . Δεν προβλέπει καν ικανό αριθμό δόσεων ώστε να μπορούν οι οφειλέτες να ανταπεξέλθουν. Από τη μία σπρώχνουν τους οφειλέτες σε μαζικές πτωχεύσεις και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας με το νέο πτωχευτικό και από την άλλη τους κοροϊδεύουν με 36 δόσεις. Την ώρα μάλιστα, που οι υποχρεώσεις τους πολλαπλασιάζονται από την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής και τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Από την αρχή της πανδημίας αυτή η κυβέρνηση υλοποιεί τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της οικονομίας προς όφελος τραπεζών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων" αναφέρει σε μήνυμά της η βουλευτή Επικρατείας και τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Έφη Αχτσιόγλου.

«Η κυβέρνηση που απαγόρευσε την οικονομική δραστηριότητα οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην καταστροφή με τα καθολικά κλεισίματα, ζητά τώρα πίσω τα χρέη που η ίδια προκάλεσε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η οικονομική καταστροφή που υπέστησαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν θεραπεύεται με «δόσεις». Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει το οικονομικό επιτελείο είναι να εξασφαλίσει αδιάλειπτη χρηματοδότηση στον Έλληνα επιχειρηματία τον οποίον έχει καταστήσει «εξαρτημένο» από διάφορες ρυθμίσεις με τις καταστροφικές τις αποφάσεις. Αντί αυτού, ενισχύει μόνον τους δικούς της «εκλεκτούς», με τραπεζική χρηματοδότηση και σκανδαλώδη «κουρέματα» οφειλών», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

