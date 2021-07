Κόσμος

Κύπρος: βρέθηκε χρυσός στο Μιτσερό

Στην περιοχή εντοπίστηκαν και αποθέματα χαλκού, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις μετά από προηγούμενες γεωτρήσεις.

Η εταιρεία μεταλλευτικής έρευνας και εξόρυξης, με έδρα την Κύπρο, εντόπισε αποθέματα με υψηλή συγκέντρωση χαλκού και χρυσού στο συγκεκριμένο τμήμα, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων γεωτρήσεων. Στο SigmaLive μίλησε ο Peter van der Borgh, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Ερωτηθείς για το πώς μεταφράζεται πρακτικά η ύπαρξη χρυσού στην περιοχή του μεταλλείου της Κοκκινόγιας, ο κ. Peter van der Borgh, είπε «τα αποτελέσματα της πρώτης γεώτρησης στην Κοκκινόγια είναι όντως πολύ ελπιδοφόρα, ωστόσο, αναμένουμε ακόμη τα ευρήματα οκτώ επιπλέον γεωτρήσεων στην περιοχή καθώς και άλλων τεσσάρων στον τομέα της Κλήρου. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η μεταλλευτική διαδικασία, περιλαμβανομένης και της διερευνητικής φάσης, είναι μακρά και απαιτητική. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύουμε ότι δίνοντας εκ νέου ώθηση στη μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας, μέσα από τη βιώσιμη εκμετάλλευση των προηγουμένως αναξιοποίητων ορυκτών πόρων, τα οφέλη για την τοπική κοινότητα θα είναι πολλαπλά, ενώ η ενίσχυσή του κλάδου θα συμβάλει παράλληλα, στη διαφοροποίηση της οικονομίας του νησιού».

«Ο χρυσός δεν ήταν ο αρχικός μας στόχος»

«Ο χρυσός δεν ήταν ο αρχικός μας στόχος στο συγκεκριμένο κοίτασμα, δεδομένου ότι τα ιστορικά δεδομένα που αφορούσαν την περιεκτικότητα χρυσού στην περιοχή ήταν πολύ περιορισμένα», αναφέρει ο CEO.

«Ως εκ τούτου, επικεντρωθήκαμε στην αρχή στα αποθέματα χαλκού στο πλαίσιο του Magellan Project, όπου βάσει των εκτιμήσεών μας το συνδυασμένο απόθεμα ορυκτών ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια τόνους με 0,65% χαλκό. Κατά τη διάρκεια όμως της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο κοίτασμα της Κοκκινόγιας υπήρχαν ενδείξεις σε δύο σημεία, για υψηλή συγκέντρωση χαλκού και χρυσού, όπως επίσης και σε βαθύτερα σημεία του κοιτάσματος κάτω από παλαιότερα έργα. Πρόκειται, αναμφίβολα, για μία ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη που τονώνει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή μας για τις προοπτικές του κοιτάσματος», είπε ο κ.Peter van der Borgh.

Τα μελλοντικά πλάνα

Κληθείς να απαντήσει για τους μετέπειτα στόχους στις επόμενες έρευνες, ο CEO της Venus Minerals, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι οκτώ εναπομένουσες γεωτρήσεις στον τομέα της Κοκκινόγιας θα καταδείξουν την ύπαρξη ποσότητας χαλκού και χρυσού σε παρόμοια επίπεδα όπως η πρώτη γεώτρηση.

Όπως λέει, «σε αυτή την περίπτωση, η οικονομική βιωσιμότητα του κοιτάσματος θα ενισχυθεί, επηρεάζοντας θετικά τη μελλοντική διαδικασία εξόρυξης μεταλλευμάτων. Φαίνεται πως προηγούμενες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις που διενεργήθηκαν στη γύρω περιοχή δεν έφτασαν ποτέ πριν σε αυτό το βάθος, συνεπώς, σε συνδυασμό και με τα πιο πρόσφατα ευρήματά μας στην Κοκκινόγια, είμαστε αισιόδοξοι για τα επικείμενα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, και ενώ στην παρούσα φάση εστιάζουμε τις έρευνές μας στα τμήματα της Κοκκινόγιας και της Κλήρου, ως μέρος του Magellan Project στο Τρόοδος, στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την έρευνά μας και στην περιοχή της Νέας Σιάς αλλά και σε κάποια από τα άλλα μας έργα μέσα στη χρονιά».

Πηγή: sigmalive.com

