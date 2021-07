Αστυνομικός πήγε την παραγγελία, αφού... συνέλαβε τον ντελιβερά (βίντεο)

Οικογένεια που περίμενε φαγητό αντίκρισε στην πόρτα έναν αστυνομικό με το πακέτο ανά χείρας!

Παρήγγειλαν φαγητό αλλά δεν περίμεναν ότι θα τους το παραδώσει αστυνομικός!

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν ένας αστυνομικός συνέλαβε ντελιβερά επειδή είχε ληγμένη ασφάλεια αυτοκινήτου, καθώς και ληγμένο δίπλωμα οδήγησης.

Για να μη δυσαρεστηθεί όμως η οικογένεια που είχε παραγγείλει, αποφάσισε να πάει ο ίδιος την παραγγελία, έχοντας παράλληλα υπό παρακολούθηση τον κρατούμενό του!

"Το παιδί από το εστιατόριο συνελήφθη, οπότε έφερα εγώ το φαγητό", ακούγεται να λέει ο αστυνομικός στη γυναίκα που έκανε την τηλεφωνική παραγγελία. “Ευχαριστώ πολύ! Είσαι υπέροχος” απαντά η γυναίκα, εμφανώς ανακουφισμένη όταν έμαθε ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης του αστυνομικού.

Σε βάρος του διανομέα εκκρεμούσε κι ένα ένταλμα σύλληψης επειδή δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Η υπόθεση διαδραματίστηκε στο Αρκάνσας και το βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε viral.

A police officer from Jonesboro, Arkansas, went above and beyond the call of duty to complete a food delivery after arresting a DoorDash driver on June 29. pic.twitter.com/XSL71azTzg