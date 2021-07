Τοπικά Νέα

Ηλεία: Αποσωληνώθηκε ο 8χρονος που παρέσυρε με το αμάξι ο θείος του

Τι ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο μικρός μετά την αποσωλήνωση...

Χαμόγελα για τον 8χρονο από την Ηλεία, που παρέσυρε με αυτοκίνητο ο θείος του, και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο 8χρονος αποσωληνώθηκε πριν από 48 ώρες, επικοινωνεί με το περιβάλλον και είναι ευδιάθετος, είπε στο tempo24.news o Υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης.

«Το παιδί κατάφερε και έδωσε αυτή τη δύσκολη μάχη και βγήκε νικητής. Μας έκανε όλους χαρούμενους», είπε ο κ. Ηλιάδης.

Ο 8χρονος είπε ότι όνειρό του είναι να γίνει γιατρός, ενώ το πρώτο πράγμα που ζήτησε όταν αποσωληνώθηκε ήταν ένα καινούριο ποδήλατο.

Το παιδί θα μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για την αποκατάσταση των σοβαρών τραυμάτων και εγκαυμάτων, από εξειδικευμένους γιατρούς. Σύμφωνα με τον κ. Ηλιάδη, πρόκειται για «μία πολύμηνη διαδικασία, αλλά στο τέλος ελπίζουμε ότι θα είναι όλα καλά».

ΠΗΓΗ: tempo24.news

