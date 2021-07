Κοινωνία

Ταξίδι με πλοίο: Self test για την επιστροφή από τα νησιά

Πώς θα γίνεται η επιβίβαση, σύμφωνα με το Λιμενικό. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις.

Το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι πλέον αρμόδιο για τους ελέγχους για τα μέτρα κατά του κορονοϊού στα λιμάνια της χώρας, συνοψίζει όσα προβλέπει η νέα ΚΥΑ για τους επιβάτες πλοίων, θαλάσσιων ταξί αναφέροντας ότι απαιτείται υποχρεωτικό self - test για την επιστροφή από τα νησιά.

Δευκρινίζει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν,

Εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου».

Επιπλέον, το Λιμενικό Σώμα σημειώνει πως «για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου».

