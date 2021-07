Κοινωνία

Μητροπολίτης Κύριλλος για εμβόλιο: θρησκόληπτοι κινδυνολογούν με θεωρίες συνωμοσίας

Τα εμβόλια είναι ένα επίτευγμα της επιστήμης και πολύτιμο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, αναφέρει ο Μητροπολίτης Σητείας.

Επιστολή προς τους κληρικούς, τις μοναχές και τους πιστούς της Μητρόπολής του, υπέρ του εμβολιασμού, έστειλε ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλος.

«O εμβολιασμός αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο και αξιόπιστο μέσο αντιμετώπισης της θανατηφόρου πανδημίας, που μαστίζει ολόκληρη την οικουμένη τον τελευταίο έναμιση χρόνο» σημειώνει κάνοντας λόγο για πράξη χριστιανικής αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τον πλησίον μας, προς τον συνάνθρωπο και αδελφό μας.

«Ως συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η άρνηση του εμβολίου κατά του covid-19 δεν έχει καμία σχέση με ομολογία πίστεως ούτε με την υπεράσπιση της ορθόδοξης διδασκαλίας και την εφαρμογή του Ευαγγελικού Λόγου» σημειώνει.

"Αγαπητοί μου Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,

Με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και αγωνίας απευθύνομαι σε εσάς, τα ευσυνείδητα μέλη της Εκκλησίας μας, με αφορμή τη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ως γνωστόν στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων ιατρών και της Ελληνικής Πολιτείας, ο εμβολιασμός αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο και αξιόπιστο μέσο αντιμετώπισης της θανατηφόρου πανδημίας, που μαστίζει ολόκληρη την οικουμένη τον τελευταίο έναμιση χρόνο. Τα εμβόλια είναι ένα επίτευγμα της επιστήμης και πολύτιμο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο Δημιουργός Θεός έδωσε στον «κατ’ εικόνα» Του πλασμένο άνθρωπο, νου και λογική, για να έχει την ελευθερία, το «αυτεξούσιο», να επιλέγει το καλό και ωφέλιμο. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει: «Τίμα ιατρόν προς τας χρείας αυτού και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος» και: «Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα … αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού» (Σοφία Σειράχ 38,1 και 4-6).

Σύμφωνα με όλους τους επίσημους ιατρικούς φορείς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το εμβόλιο είναι το μοναδικό όπλο της ανθρωπότητας για αρκετές ασθένειες και τώρα για τον κορωνοϊό. Ο εμβολιασμός μας σε αυτό το κομβικό σημείο που βρισκόμαστε είναι πράξη υπευθυνότητας και ατομικής ευθύνης, αλλά κυρίως είναι πράξη χριστιανικής αγάπης και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τον πλησίον μας, προς τον συνάνθρωπο και αδελφό μας. Εμβολιαζόμαστε για να θωρακίσουμε τον εαυτό μας από τον θανατηφόρο ιό του covid-19 και τις επικίνδυνες μεταλλάξεις του και ταυτόχρονα ενεργούμε για την προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας και της ζωής των συνανθρώπων μας, καθώς συμβάλλουμε στο χτίσιμο του λεγόμενου «τείχους ανοσίας».

Δυστυχώς, υπάρχει και σήμερα -όπως και σε όλες τις εποχές- μια μερίδα μπερδεμένων και «θρησκόληπτων» ανθρώπων, με αρρωστημένη θρησκευτικότητα και έλλειψη υγιούς εκκλησιαστικού φρονήματος, οι οποίοι, λόγω ελλιπούς γνώσεως των επιστημονικών δεδομένων και εξαιτίας υποκειμενικών απόψεων και προσωπικών φοβιών, αλλά και λόγω της νοσηρής ψυχολογίας τους, παθιάζονται και αρέσκονται να υποκρίνονται τους επαΐοντες και ειδικούς για την ορθόδοξη πίστη και την επιστήμη. Αυτοί που διέδιδαν ότι «η χρήση της μάσκας μέσα στο ναό σημαίνει άρνηση της Ορθοδόξου πίστεως» και προσβολή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τώρα κινδυνολογούν με θεωρίες συνωμοσίας και καταστροφολογίας, για τον εκφοβισμό των συνανθρώπων μας που σκέφτονται να προχωρήσουν στον ενδεδειγμένο για την ασφάλεια της υγείας τους εμβολιασμό.

Εμείς, όμως, ως συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η άρνηση του εμβολίου κατά του covid-19 δεν έχει καμία σχέση με ομολογία πίστεως ούτε με την υπεράσπιση της ορθόδοξης διδασκαλίας και την εφαρμογή του Ευαγγελικού Λόγου. Δεν ζητά από μας ο Χριστός να μην εμβολιαστούμε για να μην τον αρνηθούμε. Δεν ζητά από μας να μην φοράμε μάσκα προστασίας μέσα και έξω από τον Ιερό Ναό για να μην τον προσβάλλουμε. Τέτοιες θεωρίες και στάσεις είναι βλαπτικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το κοινωνικό σύνολο, αλλά και για την ορθόδοξη πίστη μας και την Εκκλησία του Χριστού.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, και σας προτρέπουμε πατρικά, ενόψει και των νέων πιο επιθετικών ματαλλάξεων του κορωνοϊού, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και αποδοχή του ιατρικού δέοντος, να ακολουθήσετε τις οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις των υγειονομικών αρχών και των ειδικών επιστημόνων, Ιατρών και Λοιμωξιολόγων, και να εμβολιασθείτε χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναβολή. Καθένας νέος εμβολιασμός σηματοδοτεί τη δημιουργία της συλλογικής ανοσίας και την ταχύτερη επαναφορά στην κανονικότητα της ζωής μας.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμο και ανεκτίμητο δώρο του Θεού στον άνθρωπο και πρώτη η Ορθόδοξη Εκκλησία και η θεολογική της διδασκαλία εξήρε την αξία της. Οφείλουμε, ως ορθόδοξοι χριστιανοί που πιστεύουμε πραγματικά και ενσυνείδητα, να τη σεβαστούμε και να την προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και σύμμαχό μας τα επιτεύγματα της επιστήμης και τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων. Ας αντιμετωπίσουμε, επιτέλους, την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ας πάψουμε να ακούμε τους ψευδοπροφήτες Αρχιερείς, Ιερείς και λαϊκούς του διαδικτύου που εκφράζουν μόνο προσωπικές τους απόψεις και όχι την επίσημη θεση της Εκκλησίας και βλέπουν παντού συνωμοσιολογίες, εχθρούς και σκορπούν τον φόβο και τον πανικό. Είδαμε ότι ο θανατηφόρος ιός δεν κάνει εξαιρέσεις σε Αρχιερείς, Κληρικούς, Μοναχούς, πιστούς και άπιστους. Όλοι μας κινδυνεύουμε. Όλοι μας γνωρίζουμε δικούς μας ανθρώπους που νόσησαν ή πέθαναν από τον θανατηφόρο ιό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως σοφά τόνισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος, δεν κινδυνεύει η πίστη αλλά οι πιστοί. Ευχόμαστε εγκάρδια ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, «ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών», να εξαλείψει οριστικά την πανδημία του κορωνοϊού και να θεραπεύει κάθε ψυχική και σωματική ασθένειά μας".