Μηχάνημα “πλάθει” δέρμα για ασθενείς με εγκαύματα (βίντεο)

Το δέρμα είναι θαυματουργό. Μόνο λίγο, στο μέγεθος ενός νομίσματος, όταν τοποθετεί σε μια επαναστατική ελβετική βιομηχανική μηχανή δημιουργείται μόσχευμα δέρματος μεγέθους ενός καλύμματος φρεατίου.

Δεν είναι ούτως απολύτως ρεαλιστικό, αλλά ούτε και τελείως τεχνητό. Το μηχάνημα επιτρέπει στο δέρμα να τεντωθεί σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπων που υποφέρουν από πολύ άσχημα εγκαύματα.

Χρησιμοποιώντας υγιή, μη κατεστραμμένα κύτταρα δέρματος από το θύμα, η διαδικασία ξεκινά αναπτύσσοντάς τα σε εργαστήριο συνδυάζοντάς τα με υδρογέλη.

Η τεχνολογία ονομάζεται denovoGraft και χρησιμοποιείται ήδη για τη θεραπεία ατόμων αλλά πρόσφατα ολοκλήρωσε τη δεύτερη φάση των δοκιμών.

Ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι 11 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υφίστανται σοβαρά εγκαύματα κάθε χρόνο. Η μηχανή denovoGraft μπορεί να δημιουργεί πολλά μοσχεύματα ταυτόχρονα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μειωθεί δραματικά τόσο ο χρόνος παραγωγής όσο και το κόστος.

«Υπάρχουν 20 κέντρα στην Ευρώπη για τη θεραπεία σοβαρών εγκαυμάτων. Θα ξεκινήσουμε δουλεύοντας μαζί τους και μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αργότερα, σίγουρα, θα πρέπει να βρούμε συνεργάτες» δήλωσε η συνιδρύτρια και διευθύντρια της denovoGraft.

Οι δοκιμές της τρίτης φάσης θα ολοκληρωθούν μετά το 2023.

