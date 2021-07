Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παναγιωτακόπουλος: έκτακτα μέτρα σε νησιά με φαινόμενα Μυκόνου (βίντεο)

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι αγώνας αντοχής, που πρέπει και η κοινωνία να αντιμετωπίσει με ωριμότητα

Να αντιληφθούμε όλοι ότι φέτος και ο τουρισμός και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία θα είναι στο πλαίσιο της πανδημίας, ζήτησε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί».

“Όλοι πρέπει να συντονιστούμε με το πνεύμα αυτό αλλιώς δεν θα έχουμε σωτηρία από το νέο κύμα που οφείλεται στη μετάλλαξη Δέλτα” τόνισε ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

Ζήτησε επίσης από την κοινωνία να προχωρήσει από πλευράς ωριμότητας ώστε να κατανοήσει το πνεύμα της όποιας σύστασης, για μέτρα, μάσκες, αποστάσεις κτλ.

Εξήγησε ότι το σύστημα υγείας δεν πιέζεται καθώς τα κρούσματα είναι σε μικρές ηλικίες. Τόνισε πάντως ότι η πανδημία είναι αγώνας αντοχής, είναι πόλεμος. “Δημιουργούνται προβλήματα και σπεύδουμε να τα επιλύσουμε” είπε.

Τέλος, όσον αφορά στη Μύκονο και τα μέτρα που ελήφθησαν εκεί εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τιμωρητική διάθεση, ενώ σημείωσε ότι σε όποια νησιά προκύψουν παρόμοια φαινόμενα, θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα.

