Τόλης Βοσκόπουλος: Η τελευταία ανάρτηση με την Άντζελα Γκερέκου

Το μήνυμα στο Instagram και οι ευτυχισμένες στιγμές πριν το τέλος...

Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών.

Δίπλα του μέχρι την τελευταία του στιγμή ηταν η σύζυγός του, πρώην βουλευτή και υφυπουργό και νυν πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, με την οποία έχουν αποκτήσει μία κόρη.

Μαζί έζησαν για περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ ο γάμος τους στην Κέρκυρα, το 1996, είχε συζητηθεί.

Η Άντζελα Γκερέκου είχε ανεβάσει την τελευταία οικογενειακή τους φωτογραφία στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβρη. Σε αυτή ο Τόλης Βοσκόπουλος ποζάρει ευτυχισμένος ανάμεσα στην κόρη του και τη σύζυγό του.

"Χρο?νια πολλα? με υγει?α κ ο?μορφες στιγμε?ς με τους αγαπημε?νους μας!!! Κ του χρο?νου Ελευ?θεροι!" είχε γράψει η κ. Γκερέκου.

