Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: ανοίγει η πλατφόρμα εμβολιασμών για παιδιά από 12 ετών και άνω

Επανέλαβε από τη Μεσσηνία οτι η κυβέρνηση θα ακούσει τις σχετικές εισηγήσεις των ειδικών, ενώ ξεκαθάρισε οτι οι γονείς θα έχουν την ευχέρεια να πάρουν την όποια απόφαση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Μεσσηνία, όπου σε συζήτηση με πολίτες, αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς των παιδιών.

Συγκεκριμένα είπε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα και για ηλικίες από 12 ετών και πάνω. Παράλληλα επανέλαβε οτι η κυβέρνηση θα ακούσει τις σχετικές εισηγήσεις των ειδικών, ενώ ξεκαθάρισε οτι οι γονείς θα έχουν την ευχέρεια να πάρουν την όποια απόφαση και πως δεν πρόκειται ποτέ ο εμβολιασμός για τα παιδιά να ειναι υποχρεωτικός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε αρχικά τον αγροτικό συνεταιρισμό «Ελαιώνα» στους Γαργαλιάνους, η νέα κτιριακή δομή του οποίου βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης. Βασικά θέματα συζήτησης, κατά την διάρκεια της επίσκεψης στον συνεταιρισμό, ο οποίος πραγματοποιεί εξαγωγές σε Αυστρία και Γερμανία, ήταν οι δυνατότητες που προσφέρει στη Μεσσηνία, η υψηλή ποιότητα του λαδιού που παράγει, η διαχείριση του νερού, καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, «αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε μία πολιτική η οποία στηρίζεται πρώτον στην ανάγκη να πετύχουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών, γιατί χρειαζόμαστε μέγεθος, οικονομίες κλίμακος για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μεγαλύτερους ‘παίκτες' από το εξωτερικό» και πρόσθεσε: «Δεύτερον, αδιαπραγμάτευτη έμφαση στην ποιότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί ποτέ παράγοντας το φθηνότερο προϊόν, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί παράγοντας το καλύτερο προϊόν. Τρίτη προτεραιότητα είναι η καθετοποιημένη διαχείριση από το δέντρο μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά με τρόπο ο οποίος θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον». «Αυτή είναι μία αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και της νέας ΚΑΠ», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Αντιλαμβανόμαστε πια ότι αυτός είναι ένας δρόμος χωρίς καμία επιστροφή. Και, βέβαια, η δυνατότητα να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής, να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτήν τη μοναδικής ομορφιάς περιοχή αλλά και την όλη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου επισκέψιμη. ‘Οπως καλή ώρα το κάνουμε με τα οινοποιεία μας, αύριο θα το κάνουμε και με το λάδι έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε και υπηρεσίες στον πρωτογενή μας τομέα που θα στηρίζονται και θα πρέπει να στηρίζονται -γιατί όχι αποκλειστικά- σε παραγωγή του πρωτογενούς τομέα έτσι ώστε όταν οι επισκέπτες μας γυρίσουν στις χώρες τους να αναζητούν τα προϊόντα μας και όταν δεν θα βρίσκονται στην Ελλάδα.

Και, βέβαια, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα συνεργατικά σχήματα και η επίσκεψή μου εδώ ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα έχει, να είναι το δικό σας παράδειγμα έτσι ένα μοντέλο και για άλλες περιοχές. Και πρέπει να πω ότι και στο δικό μου τον τόπο, στην Κρήτη, που κι αυτή έχει πολύ πλούσιο δυναμικό ως προς την παραγωγή λαδιού, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και μεγαλύτερη έμφαση, βέβαια, στην τυποποίηση, στο marketing, στο branding. Μια προσπάθεια η οποία νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολη όσο βελτιώνεται και η διεθνής εικόνα της χώρας τόσο θα βελτιώνεται και η εικόνα των προϊόντων μας. Για τα διαδικαστικά ζητήματα ήμουν ενήμερος, η κατεύθυνση την οποία έχω δώσει στον Υπουργό και στη διαχειριστική είναι στα πλαίσια των κανόνων -οι οποίοι δεν αλλάζουν- , να έχουμε νομίζω τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για να μπορέσουμε να μην έχουμε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, συζήτησε με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Νίκο Αθανασόπουλο και τα μέλη του για την πορεία των έργων και τον σχεδιασμό για τη λειτουργία του. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης φιλέτου σαρδέλας και γαύρου με εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και ενημερώθηκε για την παραγωγική διαδικασία και ακολούθως επιθεώρησε τα έργα ανάπτυξης του αλιευτικού καταφυγίου στο λιμάνι του Μαράθου ενώ συνομίλησε με την ομάδα μηχανικών και εργαζομένων για την πρόοδο των εργασιών. Πρόκειται για έργο 5.5 εκατ. ευρώ (μέσω ΕΣΠΑ) για την ανακατασκευή του λιμανιού και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με ταχείες διαδικασίες του χρόνου την άνοιξη ενώ η αποκατάστασή του θα συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Επόμενος σταθμός ήταν τα θερμοκήπια που βρίσκονται στο Λαγκούβαρδο Φιλιατρών, όπου συνομίλησε για πολλά θέματα με τους αγρότες της περιοχής, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τους ενημέρωσε για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική . Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν οι ιδιοκτήτες του θερμοκηπίου που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Με αφορμή συνομιλία που είχε με την κόρη ενός εκ των ιδιοκτητών, η οποία σπουδάζει γεωπόνος, ο πρωθυπουργός διηγήθηκε μια ιστορία με τον πατέρα του και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. «Όταν ο πατέρας μου ήταν 16 χρονών ρώτησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο τί έπρεπε να σπουδάσει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος του είπε χωρίς να το σκεφτεί: γεωπόνος. Θεωρούσε απαραίτητο να υπάρχει η σωστή τεχνογνωσία για να μπορέσει να υποστηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Ακολούθησε άλλη διαδρομή βέβαια στη συνέχεια...».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε στην συνέχεια ότι «η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον πρωτογενή τομέα ως βασικό πυλώνα της εθνικής ανάπτυξης και διαπραγματεύεται αποτελεσματικά για τα συμφέροντά των αγροτών». «Στο πλαίσιο αυτό», συνέχισε, «η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα πόρους 19,4 δισ. ευρώ μέσω της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, ίδιους πόρους με την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, παρότι συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 10%». Επίσης, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε στην Χριστιανούπολη το ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, μία από τις μεγαλύτερες βυζαντινές εκκλησίες της Ελλάδας.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στο πρώτο σκέλος της περιοδείας του στη Μεσσηνία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Γιάννης Οικονόμου, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρμόδια για την Αλιευτική Πολιτική, Φωτεινή Αραμπατζή, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, οι βουλευτές της ΝΔ, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος και ο διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος.

