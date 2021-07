Υγεία - Περιβάλλον

Δυσανεξία στη γλουτένη: Τι να προσέξει όποιος έχει συμπτώματα

Τι είναι η κοιλιοκάκη και ποια είναι τα συμτώματα. Τι να προσέξει όποιος έχει συμπτώματα, αλλά όχι ιατρική διάγνωση.

Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη που περιέχεται στο σιτάρι, στο κριθάρι, στη σίκαλη και σε μικρότερο βαθμό στη βρώμη. Η αποχή από τη γλουτένη είναι η βασική μέθοδος διαχείρισης – θεραπείας της κοιλιοκάκης. Η κοιλιοκάκη είναι μία από τις συνηθέστερες, συνδεδεμένες γενετικά, ασθένειες του λεπτού εντέρου, η οποία προκαλείται από δυσανεξία στη γλουτένη. Πρόκειται για μία εφ’ όρου ζωής πάθηση, με πιθανές επιδράσεις σε ολόκληρο το σώμα.

Μολονότι η βρώμη περιέχει πολύ μικρές ποσότητες γλουτένης, υπάρχουν ασθενείς που δεν ανέχονται ούτε μία μερίδα βρώμης την ημέρα, δείγμα ιδιαίτερης ευαισθησίας και επιμονής της ασθένειας, εξηγεί ο Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Μetropolitan General. Εάν η διάγνωση της κοιλιοκάκης καθυστερήσει αρκετά, η χρόνια δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών των τροφών από το έντερο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως απώλεια βάρους, αναιμία κ.λπ.. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κοιλιοκάκη, μειώνονται στο ελάχιστο ή μηδενίζονται όσο ακολουθεί κάποιος μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης.

Τα συμπτώματα διαφέρουν

Τα συμπτώματα των ασθενών με κοιλιοκάκη όταν καταναλώνουν τρόφιμα με γλουτένη διαφέρουν αρκετά, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς – σχεδόν το 50% – που δεν παρουσιάζουν καθόλου συμπτώματα, έτσι ώστε να προχωρήσουν στη διατροφική τους θεραπεία.

Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάται κανείς είναι ότι συμπτώματα της κοιλιοκάκης μπορεί να είναι περισσότερα από ένα, ενώ η φύση τους διαφέρει. Μερικά από τα συνηθέστερα είναι πρήξιμο και πόνοι στην κοιλιά, χρόνια διάρροια / δυσκοιλιότητα, έμετοι, απώλεια βάρους, άχρωμα και δύσοσμα κόπρανα, δύσοσμα αέρια, σιδηροπενική αναιμία που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φαρμακευτική αγωγή, κόπωση, μειωμένη σωματική ανάπτυξη, πόνοι στις αρθρώσεις, ήπιας μορφής οστεοπενία κ. ά.

Τι να προσέξει όποιος έχει συμπτώματα αλλά όχι ιατρική διάγνωση

Εάν υπάρχει υποψία δυσανεξίας στη γλουτένη μην αλλάζετε τη δίαιτά σας πριν από τη διάγνωση. Απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό σας και ακολουθήστε το πρωτόκολλο εξετάσεων που θα σας υποδείξει. Δεν ενδείκνυται η αποφυγή μίας ολόκληρης ομάδας τροφίμων προληπτικά ή ακόμα και ο πλήρης αποκλεισμός μίας πρωτεΐνης όπως η γλουτένη λόγω εμφάνισης φουσκωμάτων ή γαστρεντερικών προβλημάτων.

