Κόσμος

Κορονοϊός - Μπάιντεν: Σας παρακαλώ, εμβολιαστείτε!

Σχεδόν όλοι οι θάνατοι και οι νοσηλείες στις ΗΠΑ αφορούν ανεμβολίαστους. Νέα έκκληση του Προέδρου Μπάιντεν προς τους Αμερικανούς.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προέτρεψε σήμερα τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, με τους ανεμβολίαστους να θεωρείται ότι ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στη χώρα.

Οι μολύνσεις COVID-19 στις ΗΠΑ βρίσκονται σε αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες και αξιωματούχοι επισημαίνουν πως η άνοδος αυτή καταγράφεται σχεδόν αποκλειστικά μεταξύ πολιτών που δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς η άκρως μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα εξελίσσεται στο κυρίαρχο στέλεχος στη χώρα.

Σχεδόν όλοι οι θάνατοι και οι νοσηλείες σε εθνικό επίπεδο αφορούν ανεμβολίαστους, λένε αξιωματούχοι.

Σε μια ομιλία σχετικά με την αμερικανική οικονομία, ο Μπάιντεν είπε πως η ανάκαμψη εξαρτάται από το γεγονός ότι η πανδημία πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Ανέφερε, επίσης, πως τέσσερις πολιτείες με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών αντιστοιχούσαν στο 40% όλων των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα.

«Επομένως, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ εμβολιαστείτε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Εμβολιαστείτε τώρα!».