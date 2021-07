Αθλητικά

NBA - Game 6: ραντεβού Αντετοκούνμπο με την Ιστορία

Ο Έλληνας σταρ είναι έτοιμος να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Game 6 των τελικών του ΝΒΑ έχει αρχίσει, με το Μιλγουόκι να υποδέχεται το Φοίνιξ στις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (21/7), με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας του και πρώτο μετά το 1971.

Οι Μπακς έχασαν τα πρώτα δύο ματς της σειράς, αλλά στη συνέχεια ανέλαβαν τα ηνία των τελικών και με τρεις διαδοχικές νίκες έχουν φτάσει «μια ανάσα» από την κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος. Η ομάδα της Αριζόνα καλείται να κερδίσει στο Μιλγουόκι (όπου οι Μπακς έχουν ρεκόρ 9-1 στα playoffs) προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ

Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 40 πόντους για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, αλλά οι Σανς δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα με 123-119 από τους Μπακς στο Game 5. Οι «ήλιοι», αν και βρέθηκαν να χάνουν με 10 πόντους 3΄30΄΄ πριν το τελος, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στον πόντο με 56 δευτερόλεπτα να απομένουν, πριν ο Μπούκερ χάσει τη μπάλα στη φαση του αγώνα από τον Τζρου Χόλιντεϊ, που κατέληξε στο εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Σανς αφού σούταραν με ποσοστό κάτω του 33% στα τρίποντα στα παιχνίδια 3 και 4, βελτιώθηκαν σημαντικά στο 5ο παιχνίδι (68,4% - 13/19 τρ.) και αν ευελπιστούν να κερδίσουν το Μιλγουόκι στο Fiserv Forum θα χρειαστούν ανάλογη επίδοση στο Game 6. Στις δύο νίκες που σημείωσε το Φοίνιξ, η άμυνά τους απέναντι στα αστέρια των Μπακς ήταν αυτή που είχε κάνει τη διαφορά και οι Σανς θα χρειαστεί να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό τον τομέα προκειμένου να στείλουν τη σειρά σε Game 7 στην Αριζόνα. Στο Game 5 το Φοίνιξ ανάγκασε το Μιλγουόκι σε 11 λάθη, που ήταν και τα περισσότερα των Μπακς αν εξαιρέσουμε το Game 1. Επίσης στο 5ο παιχνίδι περισσότερα από τα μισά σουτ του Μιλγουόκι (το 50,5% των 87 σουτ) έγιναν υπό πίεση, αριθμός που είναι αρκετά καλός (στο πρώτο ματς ήταν το 53%) και σίγουρα η ομάδα του Κρις Πολ θα χρειαστεί να πιάσει παρόμοια νούμερα στο Game 6 αν θέλει να ελπίζει σε νίκη.

Τα «ελάφια» σούταραν με ποσοστό 50% (14/28) στα τρίποντα στο Game 5 και οι Σανς, που ήταν 5οι στην κανονική περίοδο σε 3-point percentage defense θα χρειαστεί να αμυνθούν πιο αποτελεσματικά από τη γραμμή του τριπόντου προκειμένου να δυσκολέψουν και τις επελάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη ρακέτα.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ

Οι Μπακς ανέτρεψαν διαφορά 16 πόντων στο Game 5 και έφτασαν στη νίκη που τους φέρνει «μια ανάσα» από το πρωτάθλημα. Σε ένα must-win αγώνα οι Big Three των Μπακς (Αντετοκούνμπο, Μίντλετον, Χόλιντεϊ) έκαναν ένα από τα πιο αποτελεσματικά ματς της σειράς σουτάροντας με 57,6% (38/66 σουτ). Ο «Giannis» ήταν για ακόμη ένα ματς εξαιρετικός με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 29 πόντους πρόσθεσε ο Μίντλετον.

Ο μεγάλος MVP του αγώνα όμως ήταν ο Χόλιντεϊ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 13 ασίστ και 3 κλεψίματα, συμπεριλαμβανομένου και του κλεψίματος στον Ντέβιν Μπούκερ στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ο Χόλιντεϊ είναι εξαιρετικός στον αμυντικό τομέα καθ΄όλη τη διάρκεια της σειράς, έχοντας περιορίσει σημαντικά τον Κρις Πολ από το τρίτο ματς και μετά. Οι Μπακς βρίσκονται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι πιθανότατα ο MVP των τελικών σε περίπτωση που τα καταφέρουν, η άμυνα του Χόλιντεϊ θα είναι ένας από τους βασικούς λόγους της ενδεχόμενης επιτυχίας τους.

Σύμφωνα με το Second Spectrum, ο Χόλιντεϊ ήταν ο βασικός αμυντικός σε Κρις Πολ και Ντέβιν Μπούκερ σε 268 κατοχές στους τελικούς μέχρι τώρα. Σε αυτές τις «μονομαχίες», τους έχει κρατήσει σε μόλις 22 πόντους ανά 100 κατοχές. Κόντρα στην υπόλοιπη ομάδα του Μιλγουόκι, το ντουέτο των Σανς έχει κατά μέσο όρο 39,7 πόντους ανά 100 κατοχές. Επίσης έχει αναγκάσει τον Πολ σε 10 λάθη και τον Μπούκερ σε 8, επιβεβαιώνοντας ότι η άμυνά του θα συνεχίσει να αποτελεί το «βαρόμετρο» της σειράς και στο Game 6.

