Πολιτισμός

Δημήτρης Καρακώστας: Σύνταξη στον μαθητή που αρίστευσε στις Πανελλήνιες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Καρακώστας κατάφερε να ξεπεράσει το προσωπικό του δράμα και σάρωσε στις Πανελλήνιες. Τα συγχαρητήρια του Κωστή Χατζηδάκη και η παρέμβαση του για τη σύνταξη.

Με τον Δημήτρη Καρακώστα από τη Ναύπακτο επικοινώνησε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τον συνεχάρη για την επιτυχία του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει 18.700 μόρια, αλλά και για την ψυχική του δύναμη, καθώς μόλις δύο μήνες πριν έχασε και τους δύο γονείς του, Κων/νο Καρακώστα και Νικολίτσα Μούρτου, από τον κορονοϊό.

Ο κ. Χατζηδάκης ενημέρωσε τον Δημήτρη Καρακώστα ότι η σύνταξη που δικαιούνται ο ίδιος και ένα από τα αδέλφιά του από τους γονείς τους, πρόκειται να εκταμιευθεί τον Αύγουστο, καθώς ο υπολογισμός της έχει ολοκληρωθεί. «Είναι γνωστές οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουμε στην απονομή των συντάξεων, ωστόσο η δική σας περίπτωση έπρεπε να αντιμετωπιστεί κατά απόλυτη προτεραιότητα και έτσι έγινε», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αθηνών - Κορίνθου: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό οδηγού (εικόνες)

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορονοϊός: “Βόμβα” για ματαίωση την τελευταία στιγμή