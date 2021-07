Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Μεσσάλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μεσσάλας.

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μεσσάλας.

Ο Γιώργος Μεσσάλας έφυγε σε ηλικία 79 ετών μετά από σύντομη "μάχη" με τον καρκίνο. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Γιώργος Μεσσάλας γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 14 Νοεμβρίου 1942, σε ένα φτωχικό σπίτι ανάμεσα σε χωράφια.

Ο πατέρας του ήταν κρεοπώλης όμως εκεινος αποφάσισε να ασχοληθεί με την τέχνη, σπούδασε στη Δραματική Σχολή και εργάσθηκε ως σε διάφορους θιάσους και στο «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολωμού.

Ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους στα έργα «Ο αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου (1969), «Ο κοριός» του Μαγιακόφσκυ" (1969), «Σαν περάσουν πέντε χρόνια» του Λόρκα (1970), «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπρεχτ κ.α.

Το 1973 ίδρυσε το «Μοντέρνο Θέατρο» και σκηνοθέτησε τη σάτιρα του Α. Ουέσκερ «Τα πατατάκια», ενώ το 1974 σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο έργο «Νύχτα δολοφόνων».

Ερμήνευσε κλασικό ρεπερτόριο ενώ σκηνοθέτησε πάμπολλες παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Λυκαβηττό, στο Ελεύθερο Θέατρο και αλλού, αλλά και σε περιοδείες του σε όλη τη χώρα.

Από το 1992 έως το 2012 στεγάστηκε επαγγελματικά στο θέατρο «Αλκυονίδα», το οποίο διατηρούσε και παιδική σκηνή. Η δραστηριότητα του θεάτρου έπαυσε για οικονομικούς λόγους.

Υπήρξε βοηθός και προσωπικός φίλος του θεατρανθρώπου Αλέξη Μινωτη, όταν ο τελευταίος ανέλαβε γενικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου επί μία δεκαετία (1974-1984). Ο Μινωτής μέσω της διαθήκης του κληροδότησε στο Μεσσάλα δεκαεπτά μπαούλα με τα θεατρικά κοστούμια του.

Υπήρξε βοηθός σκηνοθέτη του Αλ. Σολωμού και πήρε μέρος σε όλες τις μεγάλες περιοδείες του Εθνικού Θεάτρου σε ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Βέλγιο και Γιουγκοσλαβία.

Ο Μεσσάλας ήταν παντρεμένος με τη Ντένη Μεσσάλα κι έχει ένα γιο, τον Αλέξη.

Συλλυπητήριο μήνυμα της υπουργού Πολιτισμού για την απώλεια του Γιώργου Μεσσάλα

Η απώλεια του Γιώργου Μεσσάλα «θα είναι αισθητή, όμως δεν πρόκειται να ξεχαστεί η αγαπητή του παρουσία, η εργατικότητα και το πάθος του για τη θεατρική τέχνη» αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη τον θάνατο του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Μεσσάλα, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Με τον ήπιο δυναμισμό του και τη θεατρική του παιδεία, την οποία διδάχθηκε από τους σπουδαίους δασκάλους του ελληνικού θεάτρου, τον Αλέξη Μινωτή και τον Αλέξη Σολωμό, ο Γιώργος Μεσσάλας υπηρέτησε το θέατρο με αγάπη και ήθος» αναφέρει η κυρία Μενδώνη. «Ιδρύοντας πριν από σχεδόν πενήντα χρόνια, το 1973, το Μοντέρνο Θέατρο, ανέβασε με συνέπεια παραστάσεις ρεπερτορίου, ενώ για δύο δεκαετίες στέγασε το όραμά του στην ‘'Αλκυονίδα'', καθώς ήταν από τους πρώτους που δημιούργησε θεατρικούς χώρους εκτός της στενής περιμέτρου του θεατρικού κέντρου της Αθήνας. Η απώλειά του θα είναι αισθητή, όμως δεν πρόκειται να ξεχαστεί η αγαπητή του παρουσία, η εργατικότητα και το πάθος του για τη θεατρική τέχνη» καταλήγει η υπουργός Πολιτισμού εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, καθώς και στους πολυάριθμους φίλους του εκλιπόντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Φολέγανδρος - Συνήγορος 30χρονου: Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη (βίντεο)

Πολυκανδριώτης για Βοσκόπουλο: Σε κάθε τραγούδι είχε έναν ρόλο (βίντεο)