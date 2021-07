Πολιτική

Βελόπουλος: άρση ασυλίας αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης τάχθηκε η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής.

Υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, γνωμοδότησε η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια σχετικά με μήνυση που του έχει κατατεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά μήνυση που είχαν καταθέσει δύο Ρομά, με αφορμή δήλωση που είχε κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να επιτραπεί η οπλοκατοχή ώστε τα θύματα ληστειών να μπορούν να αμύνονται, με αφορμή περιστατικό που είχε σημειωθεί στην Μεσσήνη με εμπλοκή Ρομά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με υπόμνημά που απέστειλε στην Επιτροπή ζήτησε την άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Επιτροπής, έκριναν ομόφωνα ότι θα πρέπει να επιτραπεί η άρση της ασυλίας του κ. Βελόπουλου.

Η τελική απόφαση πάντως θα ληφθεί από την Ολομέλεια.

