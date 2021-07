Αθλητικά

AntetokounBros Academy: είμαστε όλοι Greek Freaks

Συγκινημένοι για το νέο κατόρθωμα του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο δηλώνουν οι αθλήτριες και οι αθλητές της AntetokounBros Academy.

Ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι για το νέο κατόρθωμα του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο, οι αθλήτριες και οι αθλητές της AntetokounBros Academy προετοιμάζονται αυτό το καλοκαίρι για μια νέα σεζόν γεμάτη πρωτόγνωρες εμπειρίες, νέες γνώσεις και μαθήματα ζωής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, «είμαστε όλοι Greek Freaks. Ο αθλητής-φαινόμενο που μόλις χάρισε στους Milwaukee Bucks τον πρώτο τίτλο τους στο ΝΒΑ μετά από 50 χρόνια, εκτός του ότι είναι ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας και MVP, προέρχεται επίσης από μια οικογένεια η οποία θέλει να προσφέρει ευκαιρίες σε εκείνους που τις χρειάζονται περισσότερο, καθώς και οι ίδιοι οι Αντετοκούνμπο έχουν βιώσει το πώς η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στην κορυφή.

H AntetokounBros Academy συμπυκνώνει το όραμα των αδελφών να εμπνεύσουν τα αγόρια και τα κορίτσια της Ακαδημίας που προέρχονται από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας, από διαφορετικές χώρες, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Πριν από οχτώ χρόνια, ο έφηβος Αντετοκούνμπο, φεύγοντας από τον Φιλαθλητικό για το ΝΒΑ, δήλωνε πως αισθανόταν ωραία για τη μετακίνησή του, γιατί έβλεπε το ΝΒΑ από την τηλεόραση και φανταζόταν τον εαυτό του να παίζει εκεί. Σίγουρα, ο Γιάννης ήταν εκείνος που άνοιξε τους ορίζοντες για την οικογένειά του. Χάρη στο οικογενειακό ταλέντο, ο Κώστας και ο Θανάσης τον ακολούθησαν πολύ σύντομα στον δρόμο προς το ΝΒΑ. Κι έτσι ανταμείφθηκε όλη αυτή η εργασιακή κουλτούρα, η πίστη και η σκληρή δουλειά των αδελφών Αντετοκούνμπο. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Κώστας ήταν το πρώτο από τα αδέλφια που έφτασε στην κορυφή του μπασκετικού κόσμου, με τους LA Lakers. Σήμερα, ο Γιάννης και ο Θανάσης είναι οι Πρωταθλητές του NBA. Κι έτσι, οι Αντετοκούνμπο γίνονται η πρώτη τριάδα από αδέλφια στην ιστορία που έχουν κατακτήσει τον τίτλο του NBA».

Το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης επισημαίνει πως σήμερα γιορτάζουμε τη συγκινητική και λαμπερή πορεία τους, ελπίζοντας ότι η ακαδημία τους θα φέρει στο προσκήνιο και άλλους Greek Freaks. «Η AntetokounBros Academy απέδειξε ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, συνεχίζοντας το έργο της παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το Summer Camp της AntetokounBros Academy είναι ένα δίμηνης διάρκειας πρόγραμμα που οργανώθηκε για να αναπληρώσει τη σεζόν και κατάφερε να φέρει ξανά κοντά στον αθλητισμό, με ασφάλεια, δεκάδες παιδιά και να αποτελέσει το… ζέσταμα μιας νέας, ελπιδοφόρας χρονιάς.

Το Summer Camp λειτουργεί ως προθέρμανση για το δεύτερο έτος του πλήρους προγράμματος της Ακαδημίας, το οποίο θα κάνει επανεκκίνηση τον Σεπτέμβριο. Η AntetokounBros Academy, που υλοποιείται με τη συμβολή της Nike, του Οργανισμού Eurohoops και του Ιδρύματος Ωνάση, δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο εκγύμνασης και εκπαίδευσης. Η Head Coach, Εβίνα Μάλτση, μαζί με το έμπειρο προπονητικό επιτελείο, ανέπτυξε ένα νέο πρόγραμμα προπόνησης, βασισμένο στα υγειονομικά πρωτόκολλα, με προτεραιότητα την προστασία της υγείας των παιδιών.

Στο δωρεάν Summer Camp της AntetokounBros Academy συμμετέχουν νεαροί αθλητές και μαθητευόμενοι προπονητές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μετά από αιτήσεις συμμετοχής που υπέβαλαν τον Οκτώβριο του 2020. Κορίτσια και αγόρια από διαφορετικές γειτονιές της Αττικής, από διαφορετικές χώρες του κόσμου, παιδιά που μιλούν πολλές και διαφορετικές γλώσσες και προέρχονται από πολλές και διαφορετικές κουλτούρες. Η αγάπη τους για το παιχνίδι, η θέλησή τους για μάθηση και η ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον, όμως, είναι η κοινή τους γλώσσα. Αυτή είναι που τα ενώνει όλα σε μια ομάδα, η οποία αποζητά και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Οι νεαρές αθλήτριες και οι νεαροί αθλητές επέστρεψαν με ενθουσιασμό στη δράση. Τα Σαββατοκύριακα του φετινού καλοκαιριού, τα γήπεδα της Λαμπρινής και των Ελληνορώσων γεμίζουν παιδιά, τα οποία απολαμβάνουν την κάθε στιγμή μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές και αφομοιώνουν κάθε νέο ερέθισμα που τους προσφέρεται».

Επίσης, με την ίδια ανακοίνωση, το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης ενημερώνει ότι το Summer Camp της AntetokounBros Academy έχει διάρκεια δύο μήνες. Οι προπονήσεις είναι προγραμματισμένες μέχρι το τέλος του Ιουλίου, οπότε το ραντεβού παιδιών και προπονητών θα ανανεωθεί για τη νέα χρονιά. Οι αθλήτριες και οι αθλητές της δεύτερης σεζόν, καθώς και οι Junior Coaches, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, το οποίο διακόπηκε φέτος εξαιτίας της πανδημίας, τη νέα αγωνιστική σεζόν 2021-22. Καταληκτικά, τονίζεται πως οι δυσκολίες έκαναν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να υπερβούν τα όριά τους και να φτάσουν εκεί όπου ονειρεύτηκαν και προστίθεται ότι οι δυσκολίες είναι αυτές που κάνουν και την AntetokounBros Academy να ξεπερνά τους δικούς της ορίζοντες και να συνεχίζει να εξελίσσεται. «Το ταξίδι της συνεχίζεται…».

