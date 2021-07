Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Στον ανακριτή ο 30χρονος μετά το εξιτήριο

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Νάξου πήρε ο 30χρονος. Τι δήλωσαν οι γιατροί που τον εξέτασαν. Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια.



Εξιτήριο από το νοσοκομείο Νάξου πήρε ο 30χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς.



Σύμφωνα με τους γιατρούς ο 30χρονος μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο νοσοκομείο με ζητήματα μνήμης και επιληπτική κρίση.. Εξετάστηκε από τον αρμόδιο γιατρό, ο οποίος έκρινε ότι πρέπει να νοσηλευτεί. Πήρε αγωγή και σήμερα είναι καλά στην υγεία του.

Λίγα λεπτά μετά ο 30χρονος πήρε εξιτήριο και με περιπολικό μεταφέρθηκε στον ανακριτή, όπου και θα απολογηθεί.

Πληροφορίες που έκαναν λόγο για απόπειρα αυτοκτονίας του 30χρονου δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπεράσπισής του, ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία θα παραδώσει στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις του, ενώ θα αιτηθεί να εξεταστεί από ειδικό επικαλούμενος προϋπάρχουσα ψυχική νόσο. Φέρεται, επίσης, έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του ανακριτή που αναζητά κάθε λεπτομέρεια για όσα έγιναν στη βραχώδη περιοχή της Φολεγάνδρου, για τη σχέση του ζευγαριού αλλά και για τα στοιχεία της προσωπικότητας του κατηγορούμενου.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή, ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και κατόπιν οι δύο λειτουργοί θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση που θα έχει ο κατηγορούμενος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης Αλέξης Κούγιας σε σημερινή του δήλωση αναφέρει:

"Να προσέξουν πάρα πολύ τόσο ο δράστης του εγκλήματος εις βάρος της αείμνηστης θυγατέρας των εντολέων μου όσο και ο συνήγορός του, γιατί τους ίδιους κωμικούς ισχυρισμούς περί ψυχικής παθήσεως είχε προβάλει και ο έλληνας δράστης της αποτρόπαιας ανθρωποκτονίας εις βάρος της αείμνηστης Ελένης Τοπαλούδη και στο τέλος με την απόφαση, την οποίαν εξέδωσε το ΜΟΔ Αθηνών, εκτός της ισοβίου καθείρξεως, που επέβαλε στον δράστη, αγνοώντας παμψηφεί τους ισχυρισμούς του περί ψυχοπαθητικής προσωπικότητας, οδήγησε ως κατηγορούμενους στο δικαστήριο, τόσο τον ψυχίατρο, που βεβαίωνε ότι ο δράστης είναι ψυχασθενής, όσο και τον δράστη ως ηθικό αυτουργό του εγκλήματος της ψευδούς βεβαιώσεως".





