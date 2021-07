Πολιτική

Τουρκική πρόκληση: μαχητικά σχημάτισαν την ημισέληνο στα Κατεχόμενα (βίντεο)

Νέα πρόκληση από την Τουρκία, με το υπουργείο Άμυνας να δημοσιεύει βίντεο με τα μαχητικά να σχηματίζουν την ημισέληνο πάνω από τα Κατεχόμενα.

Με μαχητικά που σχημάτισαν την τουρκική ημισέληνο «γιόρτασε» η Τουρκία την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από σειρά προκλήσεων από την Τουρκία και ιδιαίτερα του Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε άνοιγμα μέρος των Βαρωσίων, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Για το θέμα συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματικός «πυρετός», τόσο σε επίπεδο Ευρώπης, όσο και από τις ΗΠΑ.

