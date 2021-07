Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα – Αρκουμανέας: Τρομακτικός ο ρυθμός μετάδοσης της

Για "πανδημία ανεμβολίαστων" έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κρούοντας "καμπανάκι" κινδύνου. Στα 30 ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων.



«Έχουμε πλέον μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν σοβαρά» προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρμουμανέας επικαλούμενος και το αμερικανικό CDC (Κέντρo Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων).

O κ. Αρκουμανέας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, έκανε λόγο, για τρομακτικό ρυθμό μετάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα. «Η μετάλλαξη Δέλτα είναι η κυρίαρχη στα καινούργια κρούσματα στη χώρα μας, Είχαμε ανακοινώσει το 60 – 61% των καινούργιων στελεχών προ ημερών. Σύμφωνα με τα καινούργια στοιχεία ανεβαίνει γοργά, 10 μονάδες περίπου την εβδομάδα. Θα φτάσει γρήγορα το 70% πλέον το παρατηρούμε και στα νησιά, ειδικά στα νησιά που έχουν αύξηση κρουσμάτων» σημείωσε.

Ανέφερε τα σημερινά κρούσματα αναμένεται να κινηθούν στα επίπεδα των τελευταίων ημερών και να φτάσουν κοντά στα 3.000. «Θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και αυτή την εβδομάδα, και τις επόμενες, πρέπει να κοιτάμε όμως την ηλικία, κι αν καταλήγουν σε ΜΕΘ, διασωληνώνονται ή έχουμε και θανάτους» παρατήρησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Αποσαφήνισε πάντως πως τις τελευταίες μέρες ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων έχει μειωθεί. Επίσης, τόνισε, ότι και το RT (δείκτης μετάδοσης) από το 1,38 στο 1,22.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ δήλωσε ακόμα ότι είναι κατά 99% ανεμβολίαστοι όσοι νοσηλεύονται και πάνε σε ΜΕΘ, καθώς ο εμβολιασμός σώζει ζωές.

Ο κ. Αρκουμανέας ανέφερε επίσης ότι αυτή την στιγμή έχει πέσει πολύ ο ηλικιακός μέσος όρος των κρουσμάτων και είναι τα 30 έτη, όταν στις αρχές της χρονιάς ήταν η ηλικία των 46. Δήλωσε επίσης ότι τα κρούσματα θα κινηθούν και σήμερα γύρω στα 3.000.

«Σήμερα θα περάσουμε τα 10 εκατ. εμβολιασμών, που είναι πολύ σημαντικό, συνεχίζουμε με ένα πολύ καλό ρυθμό πάνω από 75.000 εμβολιασμοί την ημέρα είναι λογικό και λόγω καλοκαιριού να υπάρχει μια μείωση υπάρχουν σκέψεις για επιπλέον δράσεις προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που εμβολιάζονται καθημερινά. Πρέπει να πείσουμε για την ασφάλεια των εμβολιασμών το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον μας. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει», τόνισε.

Προανήγγειλε επιπλέον δράσεις για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, ενώ ξεκαθάρισε επίσης ότι ο στόχος της ανόσιας δεν έχει καθοριστεί. «Είναι στο 70% αλλά μπορεί να φτάνει και 85%» είπε.

Παράλληλα, ο κ. Αρκουμανέας δεν απέκλεισε νέα περιοριστικά μέτρα σε νησιά, εφόσον χρειαστεί.

