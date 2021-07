Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου

Eίτε στην πόλη είτε στην εξοχή, συμβουλευτείτε τα ζώδια για αυτό το τριήμερο.

Aναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Είστε από αυτούς που θα επηρεαστείτε αυτό το τριήμερο από την Πανσέληνο με θετικές προεκτάσεις αφού θα καταλάβετε ότι οι κοινωνικές σας επαφές θέλουν τακτοποίηση και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες και δεν έχετε και κανένα πρόβλημα να τερματίσετε μία φιλία ή να την εμπιστεύεστε λιγότερο και να είστε επιφυλακτικοί… Στον αντίποδα μπορείτε να ενδυναμώσετε μία άλλη που έχει περισσότερο την ανάγκη σας… Ερωτικά, σαφώς και θέλετε περισσότερες εντάσεις ως ένδειξη ενδιαφέροντος… Επαγγελματικά, μην αγχώνεστε για αυτά που αλλάζουν και θα τα φέρετε στα μέτρα σας, πολύ πιο εύκολα από όσο νομίζετε!

Ταύρος: Μία Πανσέληνος πάντα σας επηρεάζει και αυτή τη φορά λίγο παραπάνω αφού σας προσθέτει υποχρεώσεις που δεν ξέρετε πώς να τις διεκπεραιώσετε στο τέλος… Ερωτικά, έχετε κάνει καλή διαχείριση ως τώρα αλλά έχετε κρατήσει και κάτι για τον εαυτό σας ωραιοποιώντας τις καταστάσεις ή ακόμα και να εθελοτυφλείτε περιμένοντας κάτι να αλλάξει και να σας ευνοήσει… Επαγγελματικά, τα μεγάλα καράβια έχουν και μεγάλες φουρτούνες και χρειάζονται και ικανούς καπετάνιους… Είσαστε άραγε από αυτούς;

Δίδυμοι: Ευτυχώς έχετε κατανοήσει την ανάγκη της συνομιλίας και τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να τις ανανεώνετε και να μη μένετε κολλημένοι σε αυτά που ίσχυαν παλιότερα… Ερωτικά, σαφώς και είστε σε φάση αναμονής και θα προς το παρόν ελέγχετε διαθέσεις χωρίς να περιμένετε και κάτι ιδιαίτερο ως εξέλιξη… Πάντως, σωστά ρωτάτε και σωστά ανταλλάσετε απόψεις με αυτούς που εμπιστεύεστε… Επαγγελματικά, μην πιστεύετε ότι αν υπάρχει φαινομενική ηρεμία όλα είναι ήρεμα, αντίθετα και αυτό θα πρέπει να σας ανησυχεί…

Καρκίνος: Ένα τριήμερο για εσάς με πολλές σκοτούρες που σας προβληματίζουν και σας βάζουν σε οικονομικούς υπολογισμούς που δεν αφορούν καθαρά τη δική σας οικονομική θέση αλλά και αυτούς που συνδέονται τα συμφέροντά σας… Ερωτικά, έχετε ανασφάλειες γιατί κάτι δε σας πηγαίνει καλά και κυρίως δεν μπορείτε να απολαύσετε τις στιγμές παρόλο που ανυπομονούσατε γι΄αυτές… Επαγγελματικά, το συμφέρον σας, πρέπει να το προασπίσετε και αυτή τη φορά έχετε και κάθε λόγο να πιστεύετε ότι μπορείτε να φτάσετε σε ένα πιο ξεκάθαρο συμπέρασμα!

Λέων: Μία Πανσέληνος που έχει για εσάς σοβαρές αναζητήσεις και σωστά σας προβληματίζει και μάλιστα σας κάνει να αισθάνεστε και ιδιαίτερα επιρρεπείς σε όλα αυτά που σας συμβαίνουν και να γίνεστε και επιφυλακτικοί έως και δύσπιστοι… Μπορεί και να χάσετε την εμπιστοσύνη σας και όχι μόνο στους άλλους, αλλά και στον ίδιο σας τον εαυτό με την έννοια ότι αφήσατε τον εαυτό σας ελεύθερο και δεν κρατήσατε τις επιφυλάξεις σας… Ερωτικά, θα δείτε ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται χωρίς αποδείξεις και χωρίς ιδιαίτερους χειρισμούς για να κερδίσουν την αποδοχή σας… Επαγγελματικά, έχετε προβλήματα στις συνεργασίες σας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το παλέψετε!

Παρθένος: Φαινομενικά εσείς απέχετε και είστε με έναν τρόπο στην αφάνεια, στην ουσία όμως δεν είναι καθόλου έτσι… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι πρέπει να ανοιχτείτε λίγο παραπάνω ιδιαίτερα όταν σας δίνουν το στίγμα τους ή σας ανάβουν το πράσινο φως… Τότε λοιπόν πρέπει να δείξετε και εσείς ότι είστε αφενός δεκτικοί, αφετέρου αντιλαμβάνεστε την προσπάθεια που κάνουν οι άλλοι για εσάς… Επαγγελματικά, έχετε πλήρη συναίσθηση της εμπιστοσύνης που σας δείχνουν αλλά θέλετε να είστε και αντάξιοι αυτής!

Ζυγός: Έχετε καταλάβει ότι το σύμπαν έχει αποφασίσει να σας φερθεί πιο συμπαθητικά και να σας λύσει κάποια από τα θέματα που υπάρχουν κυρίως ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και να σας βοηθήσει να εστιάσετε στα σημαντικά και να σας στρέψει το ενδιαφέρον στα σωστά σημεία… Ερωτικά, λοιπόν αποφασίζετε να αφήσετε στην άκρη ό,τι θεωρείτε περιπέτεια και να το αφήσετε στην άκρη, πιέζοντας τον εαυτό σας να δείτε με άλλο μάτι ίσως και συγκαταβατικότητα ανθρώπους που έχουν πραγματικά συναισθήματα για εσάς και είναι πάντα πρόθυμοι να σας τα δείξουν… Επαγγελματικά, είστε έτοιμοι να δείξετε τα δόντια σας τα οποία είναι και κοφτερά!

Σκορπιός: Δύσκολα τα πράγματα για να βάλετε τάξη στα οικογενειακά σας και ακόμα πιο δύσκολα να πείσετε ότι έχετε δίκιο και να αφήσετε στην άκρη όλα αυτά που απλώς σας θολώνουν την κρίση και τελικά σας καθυστερούν…. Ερωτικά, σωστά καταστρώνετε ένα μυστικό σχέδιο και το προχωράτε βήμα-βήμα με μεγάλη διακριτικότητα ... Σίγουρα όμως, αυτό δε είναι και ενδεικτικό ότι δεν αφήνετε τους άλλους σε αγωνία… Επαγγελματικά, αναλαμβάνετε ευθύνες που είναι δυσανάλογες με τα καθήκοντά σας, αλλά το κάνετε σκόπιμα και κάτι προσβλέπετε μέσα από αυτό στο μέλλον… Επιδιορθώστε γρήγορα ζημιές στο σπίτι σας, γιατί θα γίνουν και χειρότερες και ακριβότερες!

Τοξότης: Ένα τριήμερο που σας κάνει και να σκέφτεστε πολύ και πολλά θέματα ταυτόχρονα… Αυτό βέβαια μπορεί να σας βάλει να κάνετε ένα λάθος ή να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα αναστατώνοντας τους άλλους και προκαλώντας τους εκπλήξεις χωρίς να το θέλετε… Ερωτικά, τα λόγια σας πέφτουν σαν κεραμίδα στους άλλους γιατί απλώς δε φιλτράρετε αυτά που λέτε και έχετε καταλήξει σε κάτι χωρίς να ενημερώνετε στα επιπλέον στάδια… Επαγγελματικά, σαφώς και θα έχετε την ευκαιρία να δευτερολογήσετε, αλλά εκεί μπορείτε να κερδίσετε και όλη την παρτίδα…

Αιγόκερως: Ένα τριήμερο με έξοδα για εσάς και αφού δεν τα έχετε προϋπολογίσει θα σας έρθουν ξαφνικά και θα σας πονοκεφαλιάσουν… Αυτό που σας αγχώνει είναι πως θα τα καλύψετε και φυσικά πως θα καταφέρετε να αντεπεξέλθετε γενικά.. Ερωτικά, έχετε σωστά τις αμφιβολίες σας και ένα θέμα σας έχει κάνει να αμφιβάλλετε για τα συναισθήματά σας και σας έχει γίνει και έμμονη ιδέα χωρίς να μπορείτε να ησυχάσετε… Επαγγελματικά, να ξέρετε ότι η έλλειψη συνεννόησης δεν μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, απεναντίας μπορεί να έχει και απώλειες ή και το τέλος μιας συνεργασίας!

Υδροχόος: Για εσάς τα πράγματα φτάνουν σε ένα τέλμα που εσείς το βλέπετε να ξεπροβάλλει μπροστά σας, και όμως θέλετε να το ακολουθήσετε… Δε σας ενοχλεί να φτάνετε τα πράγματα σε οριακά σημεία, αρκεί να περάσει το δικό σας και να αναμετρηθείτε… Ερωτικά, έχετε πολλές αμφιβολίες και καλά κάνετε και τις λέτε… Επαγγελματικά, έχετε πολλές επιπλέον απαιτήσεις που όμως δεν έχετε σκοπό να τις συρρικνώσετε!

Ιχθύες: Πολλά πράγματα έρχονται στο προσκήνιο και εσείς θα παίξετε ρόλο δευτερεύοντα μεν αλλά με μεγάλη σημασία δε… Το πρόβλημά σας είναι όταν σας αιφνιδιάζουν και θέλουν μία απάντηση άμεση που εσείς όμως θέλετε να την σκεφτείτε και να πάρετε τον χρόνο σας… Ερωτικά, σαφώς και νιώθετε προστασία αλλά για τα σοβαρά πράγματα αποφεύγετε να πάρετε συγκεκριμένη θέση και να την υποστηρίξετε… Επαγγελματικά, νιώθετε προστασία αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε και επιπλέον προσπάθεια για να ανταποκριθείτε!

Πηγή: fthis.gr