Κοινωνία

Καλλιθέα: συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από λογομαχία (εικόνες)

Πυροβολισμοί σε ραντεβού νέων για επίλυση προσωπικών διαφορών.

Συνελήφθησαν με εντάλματα, μεσημβρινές ώρες της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καλλιθέας, δύο άνδρες ηλικίας 22 και 30 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και άμεση συνέργεια σε αυτή, πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Για την ανωτέρω υπόθεση αναζητείται 33χρονος αλλοδαπός.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης και όπως διαπιστώθηκε από την ενδελεχή έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, πρώτες πρωινές ώρες της 23/9/2020 συμφωνήθηκε, μέσω site κοινωνικής δικτύωσης, συνάντηση στον προαύλιο χώρο Ιερού Ναού στην Καλλιθέα, μεταξύ του 30χρονου κατηγορούμενου και 24χρονου ημεδαπού, για την επίλυση προσωπικών διαφορών. Στη συνάντηση προσήλθαν και έτερα άτομα.

Ακολούθησε λογομαχία μεταξύ των δύο ομάδων και ο 30χρονος προέταξε πιστόλι που έφερε μαζί του και πυροβόλησε 22χρονο ημεδαπό από τη δεύτερη ομάδα, τον οποίο συνέχισε να πυροβολεί και μετά την πτώση του στο έδαφος, ενώ ο 22χρονος, παρόντος και του 33χρονου αλλοδαπού, τον κτυπούσε με λακτίσματα.

Κατόπιν οι τρεις κατηγορούμενοι διέφυγαν τρέχοντας από το σημείο, ενώ ο παθών σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο.

Σε έρευνα στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα με 3 φυσίγγια εντός

50 φυσίγγια και 2 γεμιστήρες

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 65 γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των 9.350 ευρώ

κινητό τηλέφωνο

Σε έρευνα στην οικία του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι μπρελόκ με 2 φυσίγγια εντός

πτυσσόμενη ράβδος

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 71 γραμμαρίων

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τ.Α. Καλλιθέας, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκαν εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν ο 22χρονος και ο 30χρονος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

