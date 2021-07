Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τηλεδιάσκεψη ΕΟΔΥ με το αμερικανικό CDC

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο “μικροσκόπιο” οι εξελίξεις από το μέτωπο της πανδημίας και οι μελλοντικές απειλές για τη δημόσια υγεία.

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ στελεχών του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), με επικεφαλής την Dr Rebecca Martin, Διευθύντρια του Κέντρου για την Παγκόσμια Υγεία, και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του Οργανισμού με διεθνείς φορείς.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος και ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, o οποίος και παρουσίασε τα επιστημονικά δεδομένα της επιδημιολογικής κατάστασης, τα μέτρα αντιμετώπισης και την στρατηγική που ακολουθείται αναφορικά με τη μετάδοση και τις μεταλλάξεις του ιού, καθώς και για την πρόοδο της εμβολιαστικής εκστρατείας στη χώρα μας.

Στην συνάντηση υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση για την κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η σημερινή συνάντηση αποτελεί την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας του ΕΟΔΥ με το CDC για την αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών απειλών για τη Δημόσια Υγεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαρώσια - Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απερίφραστη καταδίκη της Τουρκίας

Μεγάλη φωτιά στο Καλέντζι Κορινθίας (εικόνες)

Ρόμπιν Γουίλιαμς: Ο γιος του για το θάνατό του