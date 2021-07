Παράξενα

Κολομβία - bungee jumping: Τραγωδία με 25χρονη που πήδηξε χωρίς να είναι δεμένη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες που σοκάρουν από την Κολομβία. Η άτυχη κοπέλα μπέρδεψε το σινιάλο για τη σειρά της και “βούτηξε” στο κενό.

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αμαγκά, της νότιας Κολομβίας.

Η 25χρονη Γιεσένια Μποράλες μαζί με τον σύντροφό της πήγαν για bungee jumping σε μία δημοφιλή τοποθεσία της περιοχής. Ήταν για εκείνη η πρώτη φορά που θα τολμούσε κάτι τέτοιο, όμως έμελλε να είναι και το τελευταίο πράγμα που θα έκανε στη ζωή της…

Χωρίς να έχει δεθεί, μπέρδεψε το σινιάλο για τη σειρά της και πήδηξε στο κενό από ύψος περίπου 55 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο.

Η τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο είδε τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Πρέβεζα: Νεκρό παιδί σε τροχαίο

Ολυμπιακοί Αγώνες - Χόκεϊ: Χτύπησε αντίπαλο με το μπαστούνι (βίντεο)