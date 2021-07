Πολιτισμός

Μουσείο Καπνού σύντομα στο Αγρίνιο (βίντεο)

Ένα αίτημα πολλών ετών θα γίνει πραγματικότητα, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ο καπνός, που κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, τόσο για την Αιτωλοακαρνανία όσο και για την Ανατολική Μακεδονία, είναι πια στη δύση του. Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και το παγκόσμιο αντικαπνιστικό κίνημα κυριάρχησαν και οι νέοι πια γυρίζουν την πλάτη σε αυτόν τον εθισμό.

Παλιά εργοστάσια στέκουν ερειπωμένα σαν να ζητούν να ξανά πάρουν ζωή. Να αγκαλιάσουν και πάλι το “ιερό φυτό” μιας άλλης εποχής, να μεταμορφωθούν σε μουσείο μνήμης για το προϊόν που ταυτίστηκε με την περιοχή και έδωσε ψωμί σε γενιές και γενιές. Ένα Μουσείο Καπνού.

«Το κτήριο αυτό το ακούω εγώ εδώ και 25 χρόνια ότι θα γίνει ένα Μουσείο. Μουσείο δεν έχω δει μέχρι τώρα, ας ελπίσουμε να το δούμε τώρα. Πρέπει να γίνει, αργήσαμε», λέει ο Δημήτρης Τσιακανίκας, επικεφαλής μηχανικός καπνεργοστασίου.

Σήμερα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, που για περίπου έναν αιώνα αναπτύσσονταν μαζί με τον καπνό, η ανεργία βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από πολλές περιοχές της χώρας. Για τους λιγοστούς καλλιεργητές που απέμειναν, η διαδικασία παραμένει δύσκολη, επίπονη, εξαντλητική. Αξημέρωτα οι οικογένειες φεύγουν για το χωράφι για να μαζέψουν τα φύλλα του ιερού φυτού. Με καλυμμένο όλο το σώμα για τον ανελέητο ήλιο, χάνονται μέσα στα καπνοχώραφα. Ώρες μετά, φτάνουν στο σπίτι τους, για να αρχίσει το αρμάθιασμα. Η δουλειά είναι σκληρή. Γίνονται μικρές ντάνες από τα φύλλα του καπνού και αμέσως μετά μπαίνουν στην κασετίνα με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να περάσουν στη χειροκίνητη μηχανή.

Πλέον οι λιγοστοί παραγωγοί βάζουν την ποικιλία Σίγμα της Κατερίνης και όχι τα μυρωδάτα. Η παραγωγή είναι μικρή και πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα.

Τα αρμαθιασμένα καπνά φορτώνονται στο τρακτέρ και μεταφέρονται στις λιάστρες. Κρεμιούνται και αφήνονται να ξεραθούν. Οι συνθήκες… ασφυκτικές από τη ζέστη. Ακολουθεί το μάζεμα και έπειτα έρχεται ο έμπορος για να τα πάρει.

«Σίγουρα να γίνει ένα μουσείο, γιατί αυτό το προϊόν το αγαπάμε», λέει ο παραγωγός Βασίλης Μούρτος.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι το Μουσείο Καπνού θα γίνει πραγματικότητα.

