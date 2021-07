Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Σπουδαία νίκη για την Εθνική ομάδα πόλο

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε για πρώτη φορά των Μαγυάρων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μεγάλη νίκη με 10-9 της Ουγγαρίας πέτυχε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών, στην πρεμιέρα της στον Α΄ όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά του Τόκιο.

Με εξαιρετικά ποσοστά στον παίκτη παραπάνω (9/14) και τον Μάνο Ζερδεβά να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις (συνολικά είχε 15/24), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε για πρώτη φορά των Μαγυάρων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα χρεώθηκε πολλές αποβολές στο ξεκίνημα, αλλά η καλή απόδοση του Μάνου Ζερδεβά κάτω από τα δοκάρια και δύο γκολ του Φουντούλη στον παίκτη παραπάνω δεν επέτρεψαν στην Ουγγαρία να ξεφύγει στο σκορ. Ο Μάνχερτς έδωσε μία λύση στον παραπάνω για τους Μαγυάρους, διαμορφώνοντας το 3-2 της πρώτης περιόδου, και στο ξεκίνημα της δεύτερης ένα γκολ του Ανγκιαλ στα ίσια και ένα του Ερντελι στην κόντρα έφεραν την εθνική στο -3 (5-2).

Ένας «κεραυνός» του Ντίνου Γενηδουνιά από την περιφέρεια έδωσε... ζωή στην εθνική, η οποία στη συνέχεια ανέτρεψε την εικόνα του αγώνα και το σκορ. Με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στον παίκτη παραπάνω, οι διεθνείς ισοφάρισαν 6-6 με τον Καπότση στο τέλος του ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, Βλαχόπουλος και Παπαναστασίου εκμεταλλεύθηκαν κερδισμένες αποβολές και έδωσαν προβάδισμα 8-6 στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 6-1. Με την Ουγγαρία να βρίσκεται με την... πλάτη στον τοίχο, ήταν η ώρα του Ντένες Βάργκα να «μιλήσει». Ο κορυφαίος κατά πολλούς πολίστας στον κόσμο με δύο διαδοχικά γκολ ισοφάρισε 8-8, πριν δώσει ο Γενηδουνιάς ξανά προβάδισμα 9-8 στην εθνική, στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ερντελι με το τρίτο του προσωπικό γκολ ισοφάρισε εκ νέου, αλλά η ελληνική ομάδα κέρδισε δύο συνεχόμενες αποβολές και εκμεταλλεύθηκε τη δεύτερη εξ αυτών, με τον Αγγελο Βλαχόπουλο να «γράφει» από δεξιά το 10-9, 3΄40΄΄ πριν τη λήξη. Τα υπόλοιπα, τα ανέλαβε ο Μάνος Ζερδεβάς. Με τέσσερις αποκρούσεις, η τελευταία εκ των οποίων σε σουτ του Μάνχερτς σε παίκτη παραπάνω 18 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού «σφράγισε» τη μεγάλη και ιστορική νίκη της «γαλανόλευκης».

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 3-2, 3-4, 2-3, 1-1

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Τάμας Μαρτς): Νάγκι, Ανγκιαλ 2, Μάνχερτς 1, Ζάλανκι, Βάμος, Χοσνιάνσκι, Πάστορ, Γιάνσικ, Ερντελι 3, Βάργκα 3, Μέζεϊ, Χαράι

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 2, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 2

*Εκτός 12άδας από ελληνικής πλευράς έμεινε ο δεύτερος τερματοφύλακας, Κώστας Γαλανίδης.

