Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Τα “χρόνια πολλά” στη Μαρία Σάκκαρη

Οι ευχές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην αγαπημένη του, που βρίσκεται στο Τόκιο.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κλείνει 26 χρόνια. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια γιορτάζει την ιδιαίτερη αυτή ημέρα στο Τόκιο, όπου βρίσκεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι ευχές που δέχεται η Μαρία Σάκκαρη είναι φυσικά πάρα πολλές, ωστόσο αυτή που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από του συντρόφου της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο γιος του πρωθυπουργού δημοσίευσε στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κρήτη....

