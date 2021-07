Κοινωνία

Πυροσβεστική: 49 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ώρο

Σχεδόν 1000 πυροσβέστες επιχείρησαν στις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια.

Σαράντα εννέα δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τη Δευτέρα.

Για την κατάσβεσή τους, επιχείρησαν συνολικά 919 πυροσβέστες με 352 οχήματα, 26 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην Τ.Κ. Αραχναίου, του δήμου Ναυπλίου Αργολίδας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α. Επίσης, μέχρι τη δύση του ήλιου επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

