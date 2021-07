Οικονομία

Κατώτατος μισθός: επί τάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η κυβέρνηση έχει σταθμίσει όλα τα δεδομένα και θα κινηθεί με έναν τρόπο συνετό και δίκαιο, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό.

Συνεδριάζει σήμερα, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι «με βάση όσα προβλέπει ο νόμος, οι κοινωνικοί εταίροι τοποθετήθηκαν. Και οι μικρομεσαίοι, η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΒΕ, τάσσονται υπέρ του «παγώματος» του μισθού επειδή έχει μεσολαβήσει μια ύφεση 8,2% πέρυσι. Η ΓΣΕΕ τάσσεται υπέρ μιας αύξησης από τα 650 ευρώ στα 751 ευρώ για λόγους στήριξης των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει σταθμίσει όλα τα δεδομένα, βλέπει και τι έχει μεσολαβήσει και την προοπτική της οικονομίας και θα κινηθεί με έναν τρόπο συνετό και δίκαιο», σημείωσε.

Οι πληροφορίες θέλουν αύξηση κατά 2%, ενώ ο νέος κατώτατος μισθός των 663 ευρώ θα εφαρμοστεί το φθινόπωρο μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με καταγεγραμμένη ύφεση 8,2% το 2020, λόγω του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, για το 2021, υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις για την προοπτική της οικονομίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλά για ανάπτυξη 4,2%.

Ως προς τις επιπτώσεις στην οικονομία, στο πόρισμα του ΚΕΠΕ επισημαίνεται ότι «οι μικρές επιχειρήσεις στις οποίες η χρήση του κατώτατου μισθού είναι πιο διαδεδομένη και οι οποίες έχουν ήδη δεχθεί μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία, είναι πιο ευαίσθητες σε αλλαγές στον κατώτατο μισθό» και προστίθεται: «Στην παρούσα συγκυρία, οι εφαρμοσμένες πολιτικές οφείλουν πρωτίστως να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες, μέχρι σήμερα, τελούν υπό την απαγόρευση των απολύσεων. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ακόμα και σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας από το κράτος, λόγω πανδημίας (επιδοτήσεις, αναβολή πληρωμών, κλπ). Προτεραιότητα είναι να μην παρατηρηθούν αθρόες απολύσεις ούτε και οριστικό κλείσιμο βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ θα πρέπει να αποκατασταθούν η βελτίωση της απασχόλησης και η αποκλιμάκωση της ανεργίας».

