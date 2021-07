Πολιτική

Στη Μύκονο ο Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μεταβαίνει σήμερα στη Μύκονο, μαζί με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ..

Επίσκεψη στη Μύκονο πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης του κ. Χρυσοχοΐδη είναι το θέμα της και η περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Υπενθυμίζεται, ότι στη Μύκονο έχει δημιουργηθεί Αστυνομική Υποδιεύθυνση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

