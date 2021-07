Κόσμος

Κύπρος: Έλουσαν κουτάβια με πίσσα και τα πέταξαν στα σκουπίδια (εικόνες)

Μέλη εθελοντικής οργάνωσης εντόπισαν πεταμένα σε κάδο σκουπιδιών τα δύο σκυλάκια, μέσα σε μαύρη σακούλα!

Άλλο ένα περιστατικό κακοποίηση ζώων σημειώθηκε στην Κύπρο, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των κατοίκων αλλά και των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άγνωστοι περιέλουσαν με πίσσα δυο σκυλάκια και τα παράτησαν έξω από καταφύγιο αδέσποτων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του «Animal Rescue Cyprus Reg.No.4420», μέλη της εθελοντικής οργάνωσης εντόπισαν πεταμένα σε κάδο σκουπιδιών δύο σκυλάκια σε μαύρη σακούλα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μαύρη πίσσα.

Από την πρώτη στιγμή έδωσαν όλη τους την αγάπη και φροντίδα για να διασώσουν τα δυο σκυλάκια, τα οποία σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πλέον βρίσκονται σε ένα ασφαλές μέρος και δεν αποκλείεται σύντομα να είναι έτοιμα για υιοθεσία.

