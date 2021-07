Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: Άνοιξε η διαδικασία για τις ενστάσεις

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης. Αναλυτικά οι οδηγίες.

Άνοιξε σήμερα η διαδικασία ενστάσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους».

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων δικαιούχων και αποκλειομένων του προγράμματος (τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.tourism4all.gov.gr), από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr, αφού συνδεθούν με τους κωδικούς TAXISnet, με τους οποίους υποβλήθηκε η αίτησή τους.

Η ένσταση (μία κατά το μέγιστο ανά υποψήφιο) πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.

Αναλυτικά οι οδηγίες για υποβολή ενστάσεων ΕΔΩ

Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας και έπεται η διαδικασία της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων. Επισημαίνεται ότι οι συνολικές εγκεκριμένες αιτήσεις έφτασαν στις 308.696 ενώ οι απορριφθείσες στις 70.888.

