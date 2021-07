Υγεία - Περιβάλλον

Εστίαση - Τουρισμός: Τι ισχύει για τα υποχρεωτικά τεστ για ανεμβολίαστους εργαζόμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση των εργαζομένων στην Εστίαση και τον Τουρισμό για δύο εβδομαδιαία τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού δίνει το υπουργείο Υγείας.

Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις Τουρισμού και Εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν δύο εβδομαδιαία τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ», επισημαίνει το υπουργείο Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1) Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν δυο τεστ κάθε εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα της Εργάνης.

2) Το 1ο τεστ είναι self test, διατίθεται δωρεάν από το κράτος και πραγματοποιείται στην αρχή της εβδομάδας.

Το 2ο τεστ είναι εργαστηριακό rapid test, πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζομένου, ελέγχεται από τον εργοδότη και δηλώνεται έως την Πέμπτη κάθε εβδομάδας.

3) Για τη δήλωση του εργαστηριακού τεστ θα πρέπει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr.

4) Οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση τεστ 14 ημέρες: α) μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου των δύο δόσεων ή β) την μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα διαρκείας

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Ποινικός Κώδικας: Αυστηρότερες ποινές για ειδεχθή εγκλήματα - Τι αλλάζει στους όρους αποφυλάκισης