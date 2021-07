Πολιτική

Βουλή: “Σύγκρουση κορυφής” για την Παιδεία

Το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει “κόκκινο” κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του σχολείου.

Με την κυβερνητική παράταξη να κάνει λόγο για μεταρρυθμιστική τομή και την αντιπολίτευση να την κατηγορεί για αυταρχικές, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, άνοιξε η αυλαία της πρώτης μέρας συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του Yπουργείου Παιδείας, για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Πάντως, παρά τις έντονες διαφωνίες, η αντιπαράθεση κινήθηκε σε ήπιους τόνους, με σημεία αιχμής τη διάταξη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το μέτρο για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, για το οποίο ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και ΜέΡΑ25 κατέθεσαν τροπολογίες ζητώντας την αναστολή του, τουλάχιστον για φέτος.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν, με το ΚΙΝΑΛ να διευκρινίζει ωστόσο ότι θα υπερψηφίσει το άρθρο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Το πολιτικό θερμόμετρο, πάντως, αναμένεται να ανέβει κατακόρυφα αύριο, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει στη Βουλή για να στηρίξει τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Στον Πρωθυπουργό αναμένεται να απαντήσει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ενώ τον λόγο θα πάρει και η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, όπως έχει ανακοινωθεί.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου, για το οποίο έχουν εγγραφεί να μιλήσουν 121 βουλευτές, θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με την ψήφισή του.

