Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Αν δεν αλλάζαμε τη βάση εισαγωγής, θα είχαμε κοροϊδέψει άλλη μία γενιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για τις επικρίσεις, τον εμβολιασμό εκπαιδευτικών και τη νέα σχολική χρονιά.

Η Νίκη Κεραμέως υπεραμύνθηκε των αλλαγών που έγιναν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Τέθηκαν ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια, τόνισε. Και συμπλήρωσε πως μπορεί κάποιοι να μην κατάφεραν να περάσουν στις σχολές που είχαν ως πρώτη επιλογή, ωστόσο αυτό συνέβη επειδή απλά κάποιοι άλλοι έγραψαν καλύτερα.

Η Υπουργός Παιδείας έκανε λόγο για ένα μέτρο που δίνει προοπτική και υπογράμμισε πως «αν δεν αλλάζαμε τη βάση εισαγωγής, θα είχαμε κοροϊδέψει άλλη μία γενιά».

Ερωτηθείσα για τους εμβολιασμούς εκπαιδευτικών, είπε πως έχουν ανταποκριθεί μαζικά μέχρι σήμερα, ωστόσο πρέπει να γίνουν κι άλλοι.

Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο και την ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων, η κ. Κεραμέως είπε πως υπάρχουν νέα δεδομένα. Εξήγησε πως μεγάλο μέρος του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων ομάδων) έχει εμβολιαστεί και δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος που υπήρχε πέρυσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Μάγια Λυμπεροπούλου

Φονική μετωπική σύγκρουση τρακτέρ – φορτηγού (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 13χρονης