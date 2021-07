Κόσμος

Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι: Αναγνωρίστηκε και η τελευταία σορός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αυλαία" στην τραγωδία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ. Ένα μήνα μετά την καταστροφή, τα αίτια παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Το τελευταίο θύμα της κατάρρευσης δωδεκαώροφης πολυκατοικίας στο Μαϊάμι της Φλόριντα αναγνωρίστηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα, έναν μήνα και κάτι μετά την καταστροφή η οποία στοίχισε τη ζωή σε 98 ανθρώπους, κατά τον οριστικό επίσημο απολογισμό.

«Χάρη στις ηρωικές προσπάθειες» των ομάδων έρευνας και διάσωσης, «το τελευταίο πρόσωπο που αγνοείτο εντοπίστηκε και αναγνωρίστηκε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ. Διευκρίνισε ότι η αστυνομία θα συνεχίσει την έρευνα για αποδεικτικά στοιχεία και ανθρώπινα υπολείμματα στους τόνους συντριμμιών που μεταφέρονται σε χώρο αποθήκευσης.

Το τελευταίο θύμα που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ήταν η Εστέλ Χεντάγια. Σύμφωνα με τον αδελφό της, που επικαλέστηκε η εφημερίδα New York Times, η 54χρονη γυναίκα είχε μετακομίσει στη Φλόριντα από τη Νέα Υόρκη.

Η πολυκατοικία, που ονομαζόταν Champlain Towers South, μπροστά στη θάλασσα στην κοινότητα Σέρφσαϊντ, βόρεια της ακτής του Μαϊάμι, κατέρρευσε κατά το μεγαλύτερο μέρος της την 24η Ιουνίου μέσα στη νύχτα, ενώ οι περισσότεροι ένοικοι κοιμούνταν.

Μολονότι, έναν μήνα και πλέον μετά την καταστροφή, τα αίτια παραμένουν ακόμη άγνωστα, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας άφησαν να εννοηθεί πως δομικά στοιχεία του κτιρίου είχαν φθορές τοπικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: ανοίγει κλιματιζόμενες αίθουσες ο δήμος Αθηναίων

Τζένη Καρέζη: σαν σήμερα έκλεισαν τα ωραιότερα μάτια του κινηματογράφου

Κορονοϊός: θετικός ο Άδωνις Γεωργιάδης