Ανήλικοι διαρρήκτες σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι, εγκλωβίστηκαν και φώναξαν την Πυροσβεστική

Ένα περίεργο περιστατικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λαμία μετά από κλήση που δέχτηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα να κατεβάσουν τρεις ανήλικους διαρρήκτες που δεν μπορούσαν να κατέβουν από ένα μπαλκόνι στο οποίο είχαν σκαρφαλώσει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τρεις ανήλικοι – 16 με 18 ετών – σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον 1ο όροφο και δεν κατοικείται αυτόν τον καιρό. Μαζί τους είχαν και ένα κατσαβίδι με το οποίο προσπάθησαν να παραβιάσουν το παντζούρι του σπιτιού ώστε να μπουν στο εσωτερικό του. Έγιναν όμως αντιληπτοί από πολίτη που ειδοποίησε την Αστυνομία και το αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν στο μπαλκόνι.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τους συνέλαβαν για απόπειρα κλοπής, ενώ για την ασφάλειά τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης δε βρισκόταν στο σημείο, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που διέθεσε σκάλα για να κατεβούν.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

